تحطمت مروحية عسكرية في لبنان، مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل جنديين على الأقل، بحسب ما نقلت "الحدث" عن مصدر عسكري. وبحسب ما ورد سقطت المروحية بالقرب من ثكنة للجيش في بحمدون جنوب شرق بيروت.

