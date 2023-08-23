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تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش اللبناني ومقتل جنديين بالقرب من ثكنة جنوب بيروت

i24NEWS

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مروحية تابعة للجيش اللبناني شوهدت من خلال شقة متضررة تسقط الماء في مكان الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت البحري، لبنان، الأربعاء، 5 أغسطس 2020.
AP Photo/Hussein Mallaمروحية تابعة للجيش اللبناني شوهدت من خلال شقة متضررة تسقط الماء في مكان الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت البحري، لبنان، الأربعاء، 5 أغسطس 2020.

تحطمت مروحية عسكرية في لبنان، مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل جنديين على الأقل، بحسب ما نقلت "الحدث" عن مصدر عسكري

تحطمت مروحية عسكرية في لبنان، مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل جنديين على الأقل، بحسب ما نقلت "الحدث" عن مصدر عسكري. وبحسب ما ورد سقطت المروحية بالقرب من ثكنة للجيش في بحمدون جنوب شرق بيروت.

https://twitter.com/i/web/status/1694401931018440723

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وأكد الجيش اللبناني في بيان أن "مروحية تابعة للقوات الجوية تحطمت في منطقة حمانا خلال طلعة تدريبية، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخر".

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