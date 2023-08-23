تحطمت مروحية عسكرية في لبنان، مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل جنديين على الأقل، بحسب ما نقلت "الحدث" عن مصدر عسكري

تحطمت مروحية عسكرية في لبنان، مساء الأربعاء، ما أدى إلى مقتل جنديين على الأقل، بحسب ما نقلت "الحدث" عن مصدر عسكري. وبحسب ما ورد سقطت المروحية بالقرب من ثكنة للجيش في بحمدون جنوب شرق بيروت.

https://twitter.com/i/web/status/1694401931018440723 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأكد الجيش اللبناني في بيان أن "مروحية تابعة للقوات الجوية تحطمت في منطقة حمانا خلال طلعة تدريبية، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخر".