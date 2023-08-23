الجيش اللبناني يعلن احباط تسلل نحو 700 سوري خلال اسبوع

في الأشهر الأخيرة أوقف الجيش اللبناني وطرد العديد من السوريين المتواجدين في لبنان بصورة غير نظامية

أعلن الجيش اللبناني الأربعاء أنه أحبط "محاولة تسلل نحو 700 سوري" سعوا لدخول لبنان بطريقة غير شرعية الأسبوع الماضي.

وقال الجيش في بيان إنّه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

في الأشهر الأخيرة أوقف الجيش اللبناني وطرد العديد من السوريين المتواجدين في لبنان بصورة غير نظامية. وفي بيروت، أكد مصدر أمني لفرانس برس أن تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا يدفع الكثيرين إلى محاولة الفرار من بلادهم.

وأضاف مشترطا عدم كشف اسمه "البعض منهم يبقى بأمل أن يؤمن لقمة العيش هنا في لبنان لكن هناك جزء كبير منهم يحاول الهروب الى أوروبا".

وفي 12 من آب/اغسطس الماضي، أعلن الجيش اللبناني توقيف 134 شخصاً، غالبيتهم العظمى من السوريين، في قرية ساحلية شمال البلاد قرب الحدود مع سوريا، لمحاولتهم التسلّل بحراً بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، مشيراً إلى أنّه أوقف أيضاً مهرّبهم اللبناني.