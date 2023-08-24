مظاهرة احتجاجية للجالية الأثيوبية في إسرائيل تطالب بالعدالة لمقتل طفل دهسا تتخذ أبعادا عنيفة

خرج المتظاهرون للاحتجاج على بطء الإجراءات القانونية ضد رجل يبلغ من العمر 80 عاما من نتانيا، يشتبه في أنه تسبب بوفاة رافائيل أدانا (4 سنوات) دهسا وفر من المكان

أصيب شرطي إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما ليلة الأربعاء بطعنة في كتفه خلال مظاهرة احتجاجية للمطالبة بـ "العدالة لرافائيل" في شارع مناحيم بيغن في تل أبيب وسط إسرائيل. وأدت المظاهرة، التي بدأت عند مفترق عزرائيلي، وتعطيل الحركة المرورية في شريان المواصلات الرئيسي لأكثر من ساعتين.

وتم نقل الضابط على وجه السرعة إلى مستشفى إيخيلوف لتلقي العلاج، فيما تمكن منفذ الهجوم من الفرار، وانطلقت في أعقابه عمليات مطاردة.

Tomer Neuberg/Flash90 أفراد من الجالية الإثيوبية وناشطون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاج من أجل تحقيق العدالة لرافائيل أدانا البالغ من العمر 4 سنوات، الذي دهس وقُتل في حادث سيارة في نتانيا، في تل أبيب، 23 أغسطس، 2023.

خرج المتظاهرون للاحتجاج على بطء الإجراءات القانونية ضد رجل يبلغ من العمر 80 عاما من نتانيا، يشتبه في أنه تسبب بوفاة رافائيل أدانا، الصبي البالغ من العمر أربع سنوات من الجالية الإثيوبي، الذي توفي في حادث سير قبل ثلاثة أشهر بينما هرب السائق دون الالتفات الى الصبي واستدعاء الإسعاف.

ثم تصاعدت حدة التظاهرة، واضطرت الشرطة إلى مواجهة أعمال عنف من قبل بعض المتظاهرين الذين لم يستمعوا لتعليمات الشرطة. ووقعت على وجه الخصوص اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين استلقوا على الطريق وأعاقوا حركة المرور.

وأصيب ضابطا شرطة آخران في هذه الحوادث. وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إنها تأخذ الهجمات على محمل الجد ولن تتسامح مطلقا مع أي عنف ضد ضباط الشرطة "الذين يقومون بعملهم وفقا للقانون للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المتظاهرين".