قطاع غزة: مقتل عنصرين في انفجار بموقع "التل" التابع لحماس وسط قطاع غزة

وتفيد هذه المصادر بوقوع انفجار عرضي داخل أحد المواقع العسكرية وسط قطاع غزة ما أسفر عن مقتل أشرف حسين من سكان دير البلح والشاب علي الدرة من مخيم البريج

تحدثت تقارير فلسطينية الخميس عن مقتل عنصرين من حماس جراء انفجار في موقع "التل" العسكري التابع لحركة حماس بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة.

وتفيد هذه المصادر بوقوع انفجار عرضي داخل أحد المواقع العسكرية وسط قطاع غزة ما أسفر عن مقتل أشرف حسين من سكان دير البلح والشاب علي الدرة من مخيم البريج.

ووفقا لموقع أمد للإعلام فقد أعلن المتحدث باسم داخلية حماس إياد البزم مقتل شابين، مؤكدًا أن الأجهزة المختصة تتابع الحادث.