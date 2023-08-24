الجيش الإسرائيلي يجري مسحا لمنزل منفذ هجوم حوارة الأخير قبل القبض عليه

تم مسح المنزل بالرغم من أن العادة تقضي بالقبض أولا على منفذي العمليات ومن ثم إجراء مسح لمنازلهم تمهيدا لهدمها

ذكرت إذاعة الجيش الخميس أن هوية منفذ هجوم حوارة قبل حوالي أسبوع معروفة لدى الأجهزة الأمنية. وبالرغم من أن العادة تقضي بالقبض أولا على منفذي العمليات ومن ثم إجراء مسح لمنازلهم تمهيدا لهدمها، إلا أنه هذه المرة، تم الخروج عن القاعدة، فقد قامت الليلة الماضية قوات الجيش الإسرائيلي برسم خريطة منزل منفذ عملية حوارة كإجراء أولي قبل الهدم.

داهم منفذ عملية حوارة السبت الفائت شاي سيلاس نيجاركار (60 عاما) ونجله أفيعاد من سكان أشدود جنوب إسرائيل أثناء جلوسهما بانتظار خروج سيارتهما من غسيل السيارات، وأطلق عليهما النار من مسافة صفر، ثم لاذ بالفرار بينما تتواصل عمليات البحث عنه وسط تأكيد أجهزة الأمن على كشف هويته.

أدانت الولايات المتحدة عملية حوارة ودعت الى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف العنف. ولم تمر 48 ساعة حتى نفذ فلسطينيان عملية في شارع 60 قرب الخليل أودت بحياة اسرائيلية أم لثلاث بنات في عملية إطلاق نار على سيارة إسرائيلية، تمكن الجيش الإسرائيلي من وضع اليد عليهما غداة اليوم التالي.

وقامت قوات الأمن الإسرائيلية أمس الأربعاء، بمسح منزلي منفذي هجوم الخليل والذي قُتلت فيه باتشيفع ناجاري (40)، بينما أصيب رجل بجروح خطيرة، تمهيدا لهدمهما في خطوة يؤمل منها الردع فوق العقاب.