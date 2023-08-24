الشاباك يعتقل مواطنين إسرائيليين تلقوا أسلحة من حزب الله

وعثر بحوزتهم على عبوتين ناسفتين إيرانيتي الصنع ومتفجرات أخرى

نشرت موقع "واينت" الإسرائيلي" اليوم الخميس تقريرًا سريًّا سُمح بالنشر اليوم، أنه وكجزء من عملية مشتركة قام بها الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، خلال شهر يوليو\تموز، تم اعتقال العديد من المواطنين الإسرائيليين، من سكان كفر قاسم، للاشتباه في حصولهم على ألحة ثقيلة عالية الجودة.

وعثر بحوزتهم على عبوتين ناسفتين إيرانيتي الصنع ومتفجرات أخرى، وفي مداهمة لمقاتلي الشاباك، على مجمع سكني في اللد، تم العثور على مواطنين إسرائيليين إضافيين كانوا يعتزمون استخدام إحدى المتفجرات المذكورة أعلاه لأغراض إجرامية.

وكشف تحقيق الشاباك أن حزب الله عمل على تجنيد وتشغيل بنية تحتية للمهربين في إسرائيل بغرض تلقي المخدرات غير المشروعة غير الطبيعية وتوزيعها على جهات مختلفة، بما في ذلك جهات إجرامية. وتم اليوم تقديم لوائح اتهام ضد الأربعة أمام المحكمة المركزية بتهم حيازة أسلحة.

وقال عضو بارز في الشاباك بعد الكشف: "إن هذه القضية توضح مرة أخرى جهود عناصر من حزب الله وإيران لاستغلال المواطنين العرب في إسرائيل للقيام بأنشطة أمنية ضد الدولة. كما تبين من التحقيق أن الخيط بين الأمن والجريمية في المجتمع العربي رقيق للغاية".