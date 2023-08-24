قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل 65 مطلوبا في الضفة الغربية

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أربع عمليات في منطقة الضفة الغربية، بهدف وقف موجة الهجمات التي أودت بضحايا في الآونة الأخيرة.

ليلة الثلاثاء، ألقي القبض على الفلسطينيين اللذين نفذا هجوم إطلاق النار الذي قُتل فيه إسرائيلية وأصيب مواطن آخر، في الخليل من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى 32 مطلوبًا تم اعتقالهم في تلك الليلة.

وفي إطار الاعتقالات، تم اقتحام قرية عبين واعتقال أحد المطلوبين وأجريت العديد من عمليات التفتيش بحثًا عن أسلحة.\

ليلة الأربعاء، تم في مدينة لخليل مسح لمنزلي الفلسطينيين الذين نفذوا الهجوم الذي قُتلت فيه اسرائيلية وأصيب مدني آخر. وفي تلك الليلة تم اعتقال 19 مطلوباً.

تم، الليلة، إلقاء القبض على 16 مطلوباً، وتم تنفيذ عمليتين في قرية عكبرة ومخيم الفوار، تم فيهما التحقيق مع العديد من المطلوبين، كما جرت عمليات تفتيش كثيرة عن الأسلحة، تم خلالها استخدام بندقية صيد، وبندقية كارلو، كما عثِرَ على سكين ورصاص.