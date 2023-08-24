وزير إسرائيلي: مافيا عربية تسطو على ميزانية الدولة!

وزير المالية الإسرائيلي يعتهّد بمكافحة تسرّب الأموال التي تحوّلها الدولة للبلدات العربية، إلى منظمات الإجرام

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن المنظمات الإجرامية الفاعلة داخل البلدات العربية في إسرائيل، تتغذى من اقتصاديًا، من موازنات الدولة.

وجاءت تصريحاته، خلال لقاء وصفه بـ "المهم"، عقده مع مضر يونس، رئيس لجنة رؤساء البلدات العربية في إسرائيل. ويبلغ تعداد المواطنين العرب في إسرائيل، مليون ونصف المليون نسمة، يُشكّلون ما نسبته 20%، من إجمالي عدد السكان.

وناقش اللقاء وضع هذا المجتمع، والسبل والحلول الممكنة، وآليات الرقابة، لتحويل ميزانيات الدولة إليه، دون أن ينزلق بعض منها، إلى التنظيمات الإجرامية. وتشهد هذه التنظيمات استفاقة في نشاطاتها في الآونة الأخيرة، إذ بلغت حصيلة القتلى في اغتيالات نفّذتها، ضمن تصفية الحسابات، نحو 156 منذ بداية العام. وحرب العصابات، طالت منتخبي جمهور وشخصيات بارزة في المجتمع العربي، داخل إسرائيل.

وأوضح سموتريتش، الذي يتزعّم حزب "الصهيونية المُتديّنة" أقصى اليمين المتشدد، أنه "سيكافح تسرّب الأموال التي تحوّلها الدولة للبلدات العربية، إلى منظمات الإجرام". مشيرًا إلى أنه "سيواصل العمل، بالتنسيق مع مختلف الوزراء والهيئات، لإيجاد الآلية الصحيحة والفعّالة والناجعة، لتحويل الأموال، إلى السلطات المحلية العربية".

"إلى المواطنين وليس إلى المنظمات الإجرامية"

وأضاف:" الوضع اليوم في القرى العربية، لا يمكن تصوّره، ولست مستعدًا لتحمله. لا يمكن أن يكون السكان العرب في إسرائيل، والمسؤولون الحكوميون المحليون في الوسط العربي، تحت تهديد مستمر، من المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي". وتابع:" إن المطالبة بالإشراف على تحويل الميزانيات، بحيث تصل إلى المواطنين العرب، وليس إلى المنظمات الإجرامية، هو مطلب عادل وأخلاقي وصحيح، لا جدال فيه اليوم".

وتعهّد سموتريتش (43 عامًا) بإيجاد الآليات المناسبة لتحويل الميزانيات، مشددًا على أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بذلك، وستبذل قصارى جهدها، للقضاء على الجريمة المنظمة. وتتبادل الحكومة والعرب في إسرائيل، المسؤولية حول تفشي ظاهرة الجريمة المُنظّمة. وترى الحكومة، أن مواطنيها العرب، لا يتعاون بالقدر الكافي معها، للجم الظاهرة. فيما يتهم العرب الحكومة، أنها "تتقاعس" في حل مشاكلهم بما فيها الجريمة، في سياق "تمييزها العنصري ضدهم، كأقلية مضطهدة".