معاقبة شرطي إسرائيلي دمغ معتقلًا عربيًا بنجمة داوود

خبير يستبعد أن يكون الدمغ على معتقل مقدسي بشبهة تهريب المخدرات، مرده إلى حذاء، لافتًا إلى أنه قد يكون من آلة حادة

عاقبت الشرطة الإسرائيلية، عنصرًا لديها بالحبس المنزلي، بإبعاده عن العمل لمدة 12 يومًا، بشبهة الاعتداء على معتقل مقدسي، في فضيحة كشفتها صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتعتبر العقوبة قاسية واستثنائية، إشارة إلى قوة الشكوك المنسوبة إليه. وتعود القضية إلى 16 من آب أغسطس الجاري، حين اشتكى عروة الشيخ علي، من مخيم شعفاط قرب القدس الشرقية، خلال جلسة محاكمته، من أن شرطيًا دمغ على خده، نجمة داوود الحمراء باللون الأحمر. ومثل الشيخ علي للمحاكمة، بشبهة تهريب المخدرات، وعلى وجهه علامات عنف. وعلى الفور، حوّل القاضي الشكوى، إلى قسم التحقيق مع رجال الشرطة، في وزارة القضاء، وأمر بإطلاق سراحه. وتم إخضاع الشرطي للتحقيق، رغم التأييد الذي حظي به، من قبل قادته.

ودافعت الشرطة عن تصرّف الشرطي، واتهمت الشيخ علي، بأنه " قام بحالة هياج، ما دفع رجال الشرطة، إلى استخدام القوة المعقولة ضده". بالإضافة إلى ذلك، تم منع الشرطي المتورط، من الاتصال بأي من الآخرين المتورطين، بسبب استدعائهم هم الآخرين، للإدلاء بشهاداتهم. وتفرض الشرطة الإسرائيلية على عناصرها، تشغيل كاميرات مزوّدة بزيهم الخاص، لدواعِ الرقابة والشفافية. إلا أن أيًا منها لم تكن تعمل، لدى 16 عنصرًا، كانوا مع الشيخ علي، وقت الحادثة، ما اعتُبر "فشلًا" داخل الجهاز.

وأجرت "يديعوت أحرونوت" مقابلة مع مدير معهد علوم الطب الشرعي، للوقوف على مسببات دمغ المعتقل بنجمة داوود. واستبعد الخبير أن يعود السبب إلى حذاء، مشيرًا إلى أنه "قد يكون من أداة معدنية".