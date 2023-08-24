المخابرات الإسرائيلية تعارض تشكيل لجنة تحقيق بشأن بيغاسوس، لماذا؟

جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك، يُبلّغ نتنياهو ومجلس الأمن القومي، معارضته مقترح وزير القضاء، منح صلاحية التحقيق، للجنة ستفحص تطبيق التجسس "بيغاسوس"

من المتوقع أن يقترح وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين الأحد المقبل، على الحكومة، منح صلاحية التحقيق، للجنة ستفحص قضية تطبيق التجسس "بيغاسوس".

وبيغاسوس برنامج تجسس، طوّرته شركة NSO التكنولوجية الإسرائيلية. واتهمت قوى خارجية الشركة، بتسهيل استخدام التطبيق، من قبل دول ديكتاتورية، ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين. وعبّر جهاز المخابرات الإسرائيلي"الشاباك"، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولمجلس الأمن القومي معارضته مقترح ليفين. ويعارض الشاباك تشكيل اللجنة لعدة أسباب، منها الكشف عن القدرات التي يستخدمها، نتيجة لإثارة الموضوع، على جدول أعمال الرأي العام الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى فضح الأسرار.

وأوضح الشاباك، أنه عندما تبدأ اللجنة بالتحقيق في الموضوع، ستكون هناك مناقشات مختلفة في وسائل الإعلام العبرية، مثل طرح أسئلة، حول: كيفية معرفة أن الهاتف "مصاب" بالاختراق، أو مناقشات حول التتبع، كما حدث خلال فترة كورونا، وهذه البيانات، ستساعد العدو. ويزعمون أيضًا، أن اللجنة قد ناقشت القضية بالفعل، واستمعت إلى الأدلة، وبالتالي، فإن الكشف عن المزيد من هذه الأدوات، غير ضروري ومضر.

أما السبب الثاني، الذي من أجله يعارض "الشاباك" لجنة التحقيق، هو أنه ألقي على عاتقه مساعدة الشرطة الإسرائيلية في هذه الآونة، في فك رموز العديد من جرائم الاغتيال، في إطار حرب العصابات وتصفية الحسابات، داخل إسرائيل. ويُخشى أن يؤدي عمل لجنة التحقيق، إلى تعطيل تحقيق الشرطة، في فك رموز العديد هذه الجرائم. وطمأن ليفين الشاباك، من أن مداولات اللجنة ستكون سرية، وسيتم الاستماع إلى الإفادات خلف أبواب مغلقة، ولا داعي للخوف من كشف الأدوات السرية. لا سيما، وأن رئيس اللجنة هو قاضٍ.