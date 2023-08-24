في إطار محاولة التسوية، مع الطائفة الدرزية إسرائيل ستُستأنف الأسبوع المقبل بناء التوربينات في الجولان

ستُستأنف أعمال بناء العنفات (التوربينات)- جهاز المراوح، تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية نظيفة للبيئة، في هضبة الجولان شمال إسرائيل، الأسبوع المقبل.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن الخطوة تأتي، بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وبحسب التقرير، فإن العمل سيُستأنف في ثمانية توربينات بعيدة عن منطقة القرى، وذلك في إطار محاولة التسوية، مع الطائفة الدرزية. وحينما أقدمت الحكومة الإسرائيلية، بشكل أحادي الجانب، على نصب العنفات قبل نحو شهر، قرب أراضي الأهالي، خرجوا بمظاهرات، فرقّتها الشرطة بالقوة.

وقال مصدر مطلع على الأمر، إنه سيتم استئناف الأعمال، مع مراعاة الاعتبارات العملياتية للشرطة. ووفقا له، وصلت محادثات التسوية، بين الحكومة الإسرائيلية وطائفة الموحّدين الدروز، إلى طريق مسدود. وفتحت الحكومة بالحوار، لاحتواء احتجاج الطائفة. وستُصدر الحكومة الإسرائيلية في الوقت نفسه، مرسومين لتعزيز مكانة الطائفة، استعداد لاحتمال نشوب مواجهات بين شبابها، وقوى الامن الإسرائيلي، ضمن المظاهرات الاحتجاجية.

وتتزامن هذه التطورات، مع احتجاجات على غلاء المعيشية، خصوصًا المحروقات، في صفوف ذات الطائفة في محافظة السويداء السورية المجاورة. ويرتبط دروز الجولان والسويداء، بعلاقات اجتماعية وأسرية وثيقة.