قيادي في حماس: "أشخاص غير مرتبطين بالحركة ينفذون عمليات، أنا متفائل"

صلاح العاروري: " أنا متفائل أن هناك اشخاص غير مرتبطين بأي منظمة يقومون بتنفيذ عمليات".

قال صلاح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: إن الحكومة الإسرائيلية تريد محاربتنا في حرب وجودية.

وأشار إلى أن "اسرائيل أجبرت الأمة بأكملها على الانضمام إلى المقاومة عندما أعلن عن خططه للسيطرة بلا منازع على الضفة الغربية والمسجد الأقصى ويهودية القدس. لن نستسلم. أنا متفائل أن هناك اشخاص غير مرتبطين بأي منظمة يقومون بتنفيذ عمليات".

وقال العاروري في لقاء عبر فضائية الأقصى: "حماس في قلب المقاومة وفي صدارة هذه الموجة للدفاع عن شعبنا وأرضنا وهذا شرف لنا وليس اتهاما".

وأضاف "لن نستسلم ولم يسبق لشعبنا أن ناقش فكرة الاستسلام، وكل ممارسات الاحتلال على مدار عقود لن تجدي نفعاً مع الشعب الفلسطيني".

وعلى خلفية العمليات المتكررة نفذت قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عمليات اعتقال في منطقة الضفة الغربية، بهدف وقف موجة الهجمات التي أودت بضحايا في الآونة الأخيرة.