إسرائيل: نسويات يتظاهرن بمعقل الحريديم

"مسيرة المساواة" تنطلق في مدينة بني براك شرق تل أبيب للمطالبة بإشراكهم في عبء الخدمة العسكرية، في الجيش الإسرائيلي

انطلقت "مسيرة المساواة"، التي تقودها المنظمات النسوية الإسرائيلية، الليلة (الخميس) من مجمع "أيالون" التجاري في رمات غان شرق تل أبيب، باتجاه مدينة بني براك.

وبني براك هي معقل اليهود الحريديم المتزمتين دينيًا، والمحافظين. وبحسب المنظمين، فإن الحكومة الإسرائيلية تحاول دفع البلاد إلى الإكراه الديني تحت غطاء التعديلات التي تنوي إجراؤها على سلك القضاء. والحريديم هم عصب الحكومة الإسرائيلية. ويتهم المتظاهرات الحريديم بـ "إقصاء المرأة"، ويحملون عليه "عدم المشاركة في عبء الخدمة العسكرية، في الجيش الإسرائيلي".

ويتم إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ضمن اتفاق الوضع الراهن، بينهم وبين مؤسس إسرائيل وأول رئيس حكومة لها، دافيد بن غوريون. وتحذّر المنظمات النسوية الإسرائيلية، من أن التعديلات القضائية تساهم بتسييس القضاء، والحد من استقلاليته، ما يُنذر بتحويل إسرائيل، إلى دولة ديمقراطي لا ليبرالية، وفق النموذج التركي. وترى الحكومة أن التعديلات، من شأنها إعادة التوازن بين السلطات الثلاث، ويتهمون القضاة بانتزاع صلاحيات مع السلطتين: التشريعية والتنفيذية بخلاف الدستور.