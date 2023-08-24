المخابرات الإسرائيلية "تبتكر" طريقة جديدة للتعامل مع مخيم الفوار

جهاز الشاباك ينصب لافتة على مدخل مخيم الفوار، تحذّر الأهالي من ضربة مالية قاسية، في حال ضُبط أطفالهم وبحوزتهم أسلحة

نصب جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" صباح اليوم (الخميس)، لافتة على مدخل مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين، قرب الخليل جنوب الضفة الغربية. وكُتب على اللافتة باللغة العربية أن "ظاهرة حيازة السلاح بشكل غير قانوني، تزايدت بين شباب المخيم". وحذّرت اللافتة الآباء وكبار السن في المخيم، من أنه إذا تم القبض على أبنائهم وبحوزتهم أسلحة، فسيتم مصادرة تصاريح عمل الآباء داخل إسرائيل.

وذكر موقع "واينت" العبري، أن السكان الأكبر سنا في منطقة الخليل عمومًا، ومخيم الفوار خصوصًا، الذين يحمل معظمهم تصاريح الدخول إلى إسرائيل للعمل، أكثر اعتدالا، كما ويشكّل سحب التصاريح، ضربة اقتصادية قاسية، لجميع أرباب الأسر. وينبع هذا التحذير، من إدراك الأمن الإسرائيلي، أن منطقة قرية يطا قرب الخليل مليئة بالسلاح، ومن هنا تنبع الخشية، من أن يؤدي ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار في الخليل، إلى زيادة عدد العمليات في مناطق أخرى، في الضفة الغربية.

وعملية إطلاق النار الأخيرة، والتي قُتلت بها المستوطنة الإسرائيلية بات شيفاع نِغري (40 عامًا) وأصيب بها المستوطن أرييه غوتليب (39 عامًا) بجروح خطيرة، نفّذه مُسلحين اثنين من الخليل. وتم القبض عليهما، وهما على صلة قرابة، بعد أقل من يوم من تنفيذ العملية. وتم ضبط السلاح الذي استخدماه في العملية. ووجّه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غَلانت، منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، اللواء غسان عليان، بسحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل، لأفراد عائلاتهم.

ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، نحو 200 ألف نسمة، بحسب بيانات البلدية. وتسيطر إسرائيل على نحو 20% من أراضيها، بموجب اتفاق "إعادة الانتشار" الموقّع عام 1997، لكن السلطة الفلسطينية تتولى إدارة الشؤون المدنية هناك. وفي السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة تغيّرات اجتماعية وسياسية، وتم ملاحظة قدر كبير من التشدد. وتحظى حركة حماس بالكثير من التأييد والشعبية في المدينة، أكثر من أي منطقة أخرى في الضفة الغربية.

ويُعتبر سكان الخليل أكثر محافظة من مدن الضفة الغربية الأخرى، ويلتزمون بالأجندة الدينية الإسلامية، التي ترفعها حماس. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ المدينة بحكومة قبلية مستقلة، بموجبها "كلمة الشيخ أكبر من كلمة الشرطي" - وتطلق اليد لحيازة الأسلحة دون رقابة، مما يساعد، على القيام بعمليات.

وعلى الرغم من افتقار الخليل إلى مجموعات مُسلّحة على أساس جغرافي، كعرين الأسود في نابلس وكتيبة جنين في مخيم جنين وغيره، إلا أنه يمكن ملاحظة قدر كبير من التعاطف مع حماس، في المجموعات الطلابية، في مؤسسات التعليم العالي. ومنذ بداية عام 2023، وقع أكثر من ثمانية عمليات ومحاولات تنفيذ عمليات في منطقة الخليل، بما في ذلك الهجوم في حي نائوت أفيكا في تل أبيب، حيث تم دهس وطعن تسعة أشخاص. ويُدرك المسؤولون في السلطة الفلسطينية الوضع في منطقة الخليل، لكنهم لا يتعاملون معه بشكل مكثّف، خوفا من مواجهة السكان الميسورين اقتصاديا، وفقا لـ "واينت".