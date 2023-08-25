دعوة عشرات وزراء الخارجية الى القدس بمناسبة استقلال إسرائيل، 10 فقط يلبون الدعوة

تم دعوة أكثر من 100 وزير خارجية، 10 منهم فقط أكدوا حضورهم

تعتزم وزارة الخارجية الإسرائيلية إقامة حدث احتفالي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس دولة إسرائيل، بمشاركة وزراء خارجية من جميع أنحاء العالم – في ذروة التوترات السياسية. لكن، مساء الخميس، نشر لأول مرة على موقع الأخبار 13 أن العديد من الدول لم تؤكد بعد وصولها إلى الحفل.

Shlomi Amsalem/GPO Israel's Foreign Minister Eli Cohen (L) with President of Ghana Nana Akufo-Addo.

أرسلت وزارة الخارجية في القدس دعوات مطلع الشهر الجاري إلى أكثر من 100 وزير خارجية حول العالم، استعدادا لحدث من المتوقع أن يقام في القدس في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لـ تأسيس الدولة.

ومع ذلك، فإن الحدث يجري في وقت سياسي معقد للغاية من وجهة نظر إسرائيل، بسبب التوترات مع الولايات المتحدة وعدد من الدول، وكذلك في أعقاب تحركات الحكومة في الضفة الغربية وخطة "التعديلات القضائية". مرت أسابيع منذ أن تم إرسال الدعوات ولم تؤكد سوى عشر دول فقط وصولها الى الحدث، أغلبها من أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.

واعترف مسؤولون سياسيون بأن هذا كان "حدثًا طنانًا يحمل أيضًا مخاطرة دبلوماسية". ووفقا لهم، "إذا لم يؤكد عدد كاف من الدول وصولها، بما في ذلك دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، فلن يقام هذا الحدث.

وعلامة الاستفهام الكبيرة هي ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيفعل ذلك". وفي الولايات المتحدة، لم يقدموا حتى الآن إجابة نهائية، لكنهم قالوا أنه يتم النظر في الدعوة "بشكل إيجابي".