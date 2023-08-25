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استطلاع إسرائيلي: حوالي نصف الجمهور يعتقد أن الحكومة لا تريد مكافحة الجريمة في المجتمع العربي

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العنف والجريمة في الجتمع العربي داخل إسرائيل: خمسة قتلى جراء حادث اطلاق نار في يافة الناصرة
Photo by Fadi Amun/Flash90العنف والجريمة في الجتمع العربي داخل إسرائيل: خمسة قتلى جراء حادث اطلاق نار في يافة الناصرة

46% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة لا تريد حقًا معالجة قضية الجريمة في الوسط العربي

في نهاية أسبوع مليء بالقتل والدم، أظهر استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" نشر هذا صباح الجمعة، أن 46% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة لا تريد حقًا معالجة قضية الجريمة في الوسط العربي. بينما يعتقد 39% من الإسرائيليين أنها تريد ذلك ولكنها لا تنجح، والبقية لا يعرفون.

 إضافة إلى ذلك، هناك فجوة كبيرة بين المستطلعين العرب، حيث يعتقد 70% منهم أن الحكومة لا تريد ذلك - مقارنة بـ 40% فقط من اليهود الذين لديهم نفس الرأي.

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إضافة إلى ذلك، 77% من الجمهور الإسرائيلي يتخوفون من انتشار الجريمة في الوسط العربي إلى جميع أنحاء البلاد. في هذا الموضوع، لا يوجد فرق جوهري بين اليهود والعرب، باستثناء شدة الخوف - 59% من العرب خائفون جداً، مقارنة بـ 37% فقط من اليهود.

ويظهر الاستطلاع أن الجمهور يلقي اللوم في زيادة الجريمة في الوسط العربي على ثلاثة أسباب رئيسية: ضعف أداء الحكومة بشأن هذه القضية (28%)، والعنف المنظم في المجتمع العربي (22%)، وعدم تعاون القيادة أو الجمهور العربي مع سلطات تطبيق القانون. 

ويعتقد 11% فقط من المستطلعين أن المشكلة الرئيسية تكمن في الشرطة. وهنا أيضاً، هناك اختلافات واضحة بين المشاركين اليهود والعرب. 46% من العرب يلقون اللوم على الحكومة، يليها أداء الشرطة (18%)، و4% فقط منهم يعتقدون أن المجتمع العربي العنيف هو المشكلة.

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