الولايات المتحدة تدين بشدة تصريح بن غفير العنصري وتصفه بـ "التحريضي"

حق اليهود في التنقل على طرقات الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين الذين يعيشون هناك في حرية التنقل ووصفهم بـ"المحرضين"

أدانت إدارة بايدن بشدة التصريح العنصري للوزير إيتمار بن غفير الذي ادعى في مقابلة على "القناة 12" الإسرائيلية أن حق اليهود في التنقل على طرقات الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين الذين يعيشون هناك في حرية التنقل ووصفهم بـ"المحرضين".

ولاقت كلمات بن غفير في مقابلة مع القناة 12 صدى كبير في وسائل الإعلام الأمريكية، وصدمت كبار أعضاء إدارة بايدن.

وزاد تصريح بن غفير من تعزيز التصور السائد في الإدارة الأمريكية والكونغرس بأن الحكومة الإسرائيلية مكونة من عناصر متطرفة تقود سياسات عنصرية.

وأشار بن غفير، في مقابلة مع القناة 12، الأربعاء، إلى موجة الهجمات، وقال إن حقه وزوجته وأولاده في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق الفلسطينيين في التنقل. وقال بن جفير "هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم".