مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية: "بن غفير فعل ما فشلت فيه حركة المقاطعة لسنوات، إسرائيل تدفع الثمن"

جاء هذا في تصريحاته ضمن تصريحاته في مقابله له على التلفزيون الإسرائيلي

قال مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صبيانية، وتصرفاته تكلف دولة إسرائيل غاليا.

وقالوا: "لقد فعل بن غفير ما فشلت حركة المقاطعة فعله لسنوات". وأضافوا: "إنه لا يمكن السيطرة عليه، ويتصرف مثل طفل مجنون أُعطي لعبة ليلعب بها. والمشكلة هي أن اللعبة هي دولة إسرائيل".

وردّ الوزير بن جفير على تصريحات المسؤولين الكبار وأوضح أنه لا يتراجع عنها. وأعلن: "أنا لا أتراجع عن كلماتي فحسب، بل أقولها مرة أخرى".

وردّ الوزير بن جفير على تصريحات المسؤولين الكبار وأوضح أنه لا يتراجع عنها. وأعلن: "أنا لا أتراجع عن كلماتي فحسب، بل أقولها مرة أخرى". "إن حقنا في العودة إلى بيتنا بسلام، والتجول في الضفة الغربية وعدم التعرض للقتل، يفوق حق سكان السلطة الفلسطينية في حرية التنقل. وبالمناسبة، هذا هو ما ينص عليه القانون الدولي. كما هو الحال في أحكام المحكمة العليا، فإن الحق في الحياة يفوق الحق في حرية التنقل. وأقول لهؤلاء اليساريين الذين ينشرون أخبارًا كاذبة، ولأولئك السياسيين التافهين الذين يركضون إلى الولايات المتحدة، والذين يركضون إلى أوروبا، عار عليكم، أنتم الذين تؤذون الشعب اليهودي، وسأواصل وأقول، الحياة تفوق الحق في حرية التنقل."

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت إدارة بايدن بشدة التصريح العنصري للوزير إيتمار بن جفير الذي ادعى أن حق اليهود في التحرك في الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين الذين يعيشون هناك في حرية التنقل ووصفتهم بـ"المحرضين".

كلمات بن جابر التي جاءت في مقابلة مع "القناة 12" لقيت صدى إعلاميا كبيرا في الولايات المتحدة وصدمت كبار أعضاء إدارة بايدن الذين تعرضوا لها. وزاد تصريح بن غفير من تعزيز التصور السائد في الإدارة الأمريكية والكونغرس بأن الحكومة الإسرائيلية مكونة من عناصر متطرفة تقود سياسات عنصرية.