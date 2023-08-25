إسرائيل: متظاهرون مقيدين في "ترام" احتجاجا على توقف خلال يوم السبت

"لا نفهم كيف يمكننا أن نصل إلى وضع يُمنع فيه أغلبية سكان تل أبيب أو رمات غان من استخدام الترام يومي الجمعة والسبت"

للأسبوع الثاني على التوالي، قام العشرات من الناشطين العلمانيين بتقييد أيديهم حتى آخر الـ"ترام" في اليوم، احتجاجًا على استحالة استخدام وسيلة النقل لأولئك الذين يرغبون في ذلك خلال أيام السبت في وسط تل أبيب.

ومنذ افتتاحه مؤخرا، لم يتوقف "ترام" الذي طال انتظاره عن إثارة الجدل. وفي قلب الجدل، يأتي التعليق الكامل للخدمة من مساء الجمعة، بداية يوم عطلة السبت لليهود المتدينين، حتى مساء السبت عند حلول الظلام. هنا فقط، في مدينة مثل تل أبيب، المعقل العلماني لإسرائيل، لا يمر هذا التوقف عن الخدمة لأسباب دينية.

وقال ميشيل، الذي يشارك بانتظام في الاحتجاجات المناهضة للحكومة "لا نفهم كيف يمكننا أن نصل إلى وضع يُمنع فيه أغلبية سكان تل أبيب أو رمات غان من استخدام الترام يومي الجمعة والسبت"، احتج أحد المتظاهرين يوم الخميس الماضي، خلال التدشين الكامل لخط الترام من قبل رئيس الوزراء الوزير بنيامين نتنياهو. "إنه يظهر مدى انفصال الحكومة عن الواقع على الأرض. نحن لا نتطلع إلى فرض وجود الترامواي في بني براك أو القدس، فقط للاستفادة من حريتنا في العمل على المستوى المحلي".

لقد أثبتت وسائل النقل يوم السبت في المدن الليبرالية نفسها، وخاصة في حيفا، حيث تكون الحافلات ممتلئة دائمًا في أيام السبت. وهذا يدل على أن الحاجة حقيقية. في تل أبيب، تقوم البلدية بتأجير الحافلات حتى يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في السفر مجانًا خلال يوم العطلة.

وفقا لمقالة حديثة على الموقع الاقتصادي The Marker، يستخدم حوالي 45000 شخص وسائل النقل في تل أبيب والمدن المحيطة بها في نهاية كل أسبوع. "لا نرى أي اتساق في هذا القرار، السيارات تعبر المحور الرئيسي لبني براك يوم السبت، فلماذا منع وسائل النقل العام؟ لماذا تتوقف المطالب الدينية عند الحافلات؟"، يشير ميشيل، الذي يشارك بانتظام في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الاحتجاجات.