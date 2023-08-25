بناء على التحقيقات والاعترافات جرى تحويلها إلى القضاء العسكري المختصّ، وسنعلن في مرحلة لاحقة عن التفاصيل، وعن هذه الخلية التي كانت تشكّل خطراً على لبنان

أعلن مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، اليوم الجمعة، عن "توقيف شبكة تجسّس إسرائيلية في مطار بيروت الدولي، مؤلفة من شخصين، أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية" في ما لم تصدر إسرائيل اي تعليق على التقرير.بحسب ما أوردته صحيفة"جيروزاليم بوست".

وأشار التقرير إلى أن"الشبكة كانت تقوم بعمليات معينة في الداخل اللبناني وحاولت الخروج عبر المطار وجرى توقيفها، وبناء على التحقيقات والاعترافات جرى تحويلها إلى القضاء العسكري المختصّ، وسنعلن في مرحلة لاحقة عن التفاصيل، وعن هذه الخلية التي كانت تشكّل خطراً على لبنان واللبنانيين".

وفي السياق أعلن البيسري عن "القبض على أحد رؤوس المافيات الخطرة الإيطالية التي تقوم بتهريب المخدرات في ثلاث قارات في العالم، بين أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية، وجرى تسليمه إلى السلطات الإيطالية بإشراف القضاء المختصّ" مشيراً إلى أن "ما حصل يعطي ثقة بالوضع الأمني اللبناني، والتعاطي مستمرّ مع كل الأجهزة الغربية والعربية للحفاظ على مستوى الأمن ومصداقية الدولة اللبنانية، بما يخدم مكافحة الجريمة المنظَّمة العابرة للقارات"

جاءت تصريحات البيسري،خلال مؤتمر صحافي بمناسبة عيد الأمن العام اللبناني الـ78، حيث قال "مكافحة الإرهاب أولوية، كما أن مكافحة شبكات التجسّس لصالح العدو الإسرائيلي أولوية مطلقة"، مشدداً على أنه "مهما طال الوضع الاستثنائي في البلد، فإن الدولة بمؤسساتها ستنتصر في النهاية".