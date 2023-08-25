إسرائيل: نتنياهو يدعم بن غفير بشأن تصريحاته بخصوص حقوق العرب مقابل حقوق اليهود

"إسرائيل تسمح بأقصى قدر من حرية الحركة في الضفة الغربية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"وتابع "لسوء الحظ، يستغل الإرهابيون الفلسطينيون حرية الحركة لقتل النساء

أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصريحات التي أدلى بها هذا الأسبوع وزير الأمن القومي غيتمار بن غفير، الذي قال إن "سلامة السكان اليهود في الضفة الغربية تفوق حرية حركة الفلسطينيين"وقال نتنياهو إن "إسرائيل تسمح بأقصى قدر من حرية الحركة في الضفة الغربية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"وتابع "لسوء الحظ، يستغل الإرهابيون الفلسطينيون حرية الحركة لقتل النساء والأطفال والعائلات الإسرائيلية من خلال نصب كمائن لهم في نقاط معينة على طرق مختلفة."

وأكد نتنياهو على أن"من أجل منع جرائم القتل الشنيعة هذه، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية إجراءات أمنية خاصة في هذه المناطق. وهذا ما قصده بن غفير عندما قال إن الحق في الحياة يسبق حرية التنقل".

وقال بن غفير إن "حق اليهود في العيش وعدم التعرض للقتل في هجمات إرهابية يتفوق على حق العرب في يهودا والسامرة في السفر على الطرق دون قيود أمنية. ولهذا السبب يجب وضع نقاط التفتيش على الطرق التي يروع فيها الجهاديون وإطلاق النار على اليهود بشكل يومي".

ومن جهتها رفعت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، اليوم الخميس، جزءا من المقابلة التي كانت الليلة الماضية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على القناة الإسرائيلية(12). وفي المقابلة قال بن غفير إن حقه وحق زوجته وعائلته في الحياة أهم من حق العرب في الحركة في منطقة الضفة الغربية. وانتقدت كلامه وكتبت: "حياة شخص ليست أهم من حياة شخص آخر".

وأشار وزير الأمن القومي في إحدى المقابلات إلى العمليات في الضفة الغربية، وقال إنه يؤيد إعطاء الأسلحة لمن يريد الدفاع عن نفسه. وأضاف أن "وزير الأمن غالانت مخطئ في سياسته في مناطق الضفة الغربية " وقال: "حقي وزوجتي بالتجول في مناطق الضفة الغربية أهم من حق العرب في التنقل. هذا هو الواقع - حقي في الحياة يسبق حق التنقل للفلسطينيين".

وكتب بن جفير في منشوره على موقع "إكس": "إلى كارهة إسرائيل بيلا حديد، رأيت أنك التقطت بالأمس مقطعًا من مقابلتي ونشرته في جميع أنحاء العالم بهدف تصويري على أنني متعصب غير مستنير. أدعوك إلى زيارتي في منزلنا في كريات أربع لنرى كيف نعيش هنا، وكيف يُقتل اليهود الذين لم يرتكبوا أي خطأ يوميًا، وما هي التهديدات التي نتلقاها أنا وزوجتي وأطفالي يوميًا من الإرهابيين الذين يعيشون في جوارنا".