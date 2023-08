رئيس مجلس المستشارين المغربي سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل مطلع الشهر القادم

أفاد موقع “آخر خبر من المغرب” الناطق بالإنكليزية، أن رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل في أيلول/ سبتمبر القادم، وذلك بعد دعوة رسمية من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.

وبحسب الموقع فإن المصادر اعتبرت أن "زيارة رئيس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي إلى إسرائيل من شأنها أن تعزز التعاون البرلماني بين البلدين، وهو ما يتماشى مع تطور العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات".