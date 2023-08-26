رئيس مجلس المستشارين المغربي سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل مطلع الشهر القادم

وبحسب الموقع فإن المصادر اعتبرت أن "زيارة رئيس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي إلى إسرائيل من شأنها أن تعزز التعاون البرلماني بين البلدين

أفاد موقع “آخر خبر من المغرب” الناطق بالإنكليزية، أن رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، سيقوم بزيارة عمل إلى إسرائيل في أيلول/ سبتمبر القادم، وذلك بعد دعوة رسمية من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.

وبحسب الموقع فإن المصادر اعتبرت أن "زيارة رئيس الغرفة الثانية في البرلمان المغربي إلى إسرائيل من شأنها أن تعزز التعاون البرلماني بين البلدين، وهو ما يتماشى مع تطور العلاقات الثنائية بينهما في جميع المجالات".

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وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس المستشارين المغربي، إلى إسرائيل، ضمن جولة شرق أوسطية ستشمل فلسطين والأردن.

وسيقود مجلس المستشارين، النعم ميارة، الوفد البرلماني الذي سيزور إسرائيل، للمشاركة في اجتماعات برلمان البحر الأبيض المتوسط من الأول إلى السابع من أيلول/ سبتمبر.

من جهته، كشف موقع “لو360” المغربي، أن "جولة الوفد المغربي في الأردن ستبدأ بلقاءات مع المنتخبين المحليين. وستتلوها اجتماعات مع الجانب الفلسطيني، قبل اختتام جلسة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط في الكنيست بحسب مصدر إسرائيلي".

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وسيلتقي النعم ميارة، على هامش زيارته لإسرائيل، برئيسَ الكنيست أمير أوحانا، حيث سيبحثان تطوير الأقاليم الصحراوية للمملكة بالشراكة مع مستثمرين إسرائيليين وبالاعتماد على الخبرات الإسرائيلية.

كما سيتم بحث ضرورة التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، بما يضمن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا قد قال في مقابلة مع قناة i24NEWS من المغرب، "أنا أؤيد حقاً وحدة المغرب وسيادته على الصحراء، وأعلم أن هذا الموضوع هو موضوع مناقشات جادة للغاية"، مؤكداعلى أن"هذه الزيارة التاريخية هي خطوة مهمة في العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بل أود أن أقول حقبة جديدة في العلاقات، وبمجرد أن يكون الاعتراف رسميًا وكاملاً، أنا متأكد من أنها ستقربنا أكثر ومن ثم يمكننا أن نرى المزيد من تبادل الوفود" وأضاف"إنها حقبة جديدة في العلاقة، أنا متأكد من أنها ستقربنا"