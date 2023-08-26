تركيا تمنح الإخوان الذين يعيشون على اراضيها تسهيلات جديدة

وقال رئيس الجالية المصرية في تركيا، "فاتح آينا مدير إدارة الهجرة باسطنبول دعاه لحضور اجتماع بإدارة الهجرة باسطنبول لمناقشة المشكلات القانونية"

أعلنت الجالية المصرية في تركيا والتي يسيطر عليها الإخوان عن إجراءات تركية جديدة وتسهيلات لعناصر الجماعة المقيمين في اسطنبول خاصة وتركيا بشكل عام.

وقال رئيس الجالية المصرية في تركيا، عادل راشد، وهو من قيادات الإخوان، إن "فاتح آينا مدير إدارة الهجرة باسطنبول دعاه لحضور اجتماع بإدارة الهجرة باسطنبول لمناقشة المشكلات القانونية المتعلقة بالمصريين، وخاصة مايتعلق بتقنين الأوضاع".

وأضاف عادل، أنه "شارك ومعه أسامة عبد القوي نائب رئيس الجالية و أغلب رؤساء وممثلي الجمعيات المصرية، وطلب أن يستمر تنفيذ الشعار الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكل مسؤولي الدولة التركية بكونهم الأنصار وجماعة الإخوان بالمهاجرين".

وأكد عادل، أنه "تحدث خلال اللقاء عن المشكلات التي تواجه وتؤرق المصريين واقترح بعض الحلول لها"، مضيفا أن "مدير الهجرة التركي وعد بدراسة كل ما نوقش في الاجتماع كلمة كلمة وتنفيذ كل مايستطيعه، كما طلب اختيار شخص واحد ينسق بين الجانبين ويتقدم بالطلبات المتعلقة بالمشاكل إجمالاً".

ويأتي ذلك بعد أيام من لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووفد من اتحاد علماء المسلمين ضم أكثر من 20 شخصا من مختلف دول العالم، حيث أعلن أردوغان عن "تخصيص خط مباشر للوفد من أجل التواصل مع رئاسة الجمهورية في حال وقوع أي تجاوزات تطال المهاجرين –ويقصد بهم عناصر الإخوان وتحديدا من مصر وسوريا".