سوريا : لليوم السابع مظاهرات في جنوب البلاد ضد بشار الأسد وحكومته بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة

وذكرت وكالة الأناضول أن "عشرات الآلاف خرجوا في 7 محافظات سورية، وسط مطالبات برحيل رئيس النظام بشار الأسد"

شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، استمرار الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، في حين شهدت محافظات درعا وحلب وإدلب والرقة ودير الزور مظاهرات تضامن فيها الأهالي مع المحتجين في السويداء، وذلك تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول أن "عشرات الآلاف خرجوا في 7 محافظات سورية، وسط مطالبات برحيل رئيس النظام بشار الأسد"، وقالت إن كلا من محافظات إدلب وحلب (شمال) ودير الزور والحسكة والرقة (شرق) ودرعا والسويداء (جنوب) شهدت احتجاجات على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

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وأطلق المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط نظام الأسد، وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

من جانبها، نشرت قناة "تلفزيون سوريا" المعارضة، مقاطع فيديو لمظاهرات شهدتها مناطق في محافظات درعا وحلب ودير الزور وإدلب والرقة، رُفعت فيها شعارات مؤيدة لاحتجاجات السويداء ومطالبة بـ"إسقاط النظام".

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ونشرت قناة "حلب اليوم" المعارضة صورا من احتجاجات شهدتها مدينة عفرين، شمال حلب وقالت إنها "نصرة لأهالي السويداء والتأكيد على إسقاط سلطة الأسد".