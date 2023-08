سوريا : لليوم السابع مظاهرات في جنوب البلاد ضد بشار الأسد وحكومته بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة

شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، استمرار الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، في حين شهدت محافظات درعا وحلب وإدلب والرقة ودير الزور مظاهرات تضامن فيها الأهالي مع المحتجين في السويداء، وذلك تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

وذكرت وكالة الأناضول أن "عشرات الآلاف خرجوا في 7 محافظات سورية، وسط مطالبات برحيل رئيس النظام بشار الأسد"، وقالت إن كلا من محافظات إدلب وحلب (شمال) ودير الزور والحسكة والرقة (شرق) ودرعا والسويداء (جنوب) شهدت احتجاجات على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.