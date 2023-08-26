لبنان: اعتقال مواطنين روسيين بشبهة التجسس لصالح إسرائيل

اعتقل جهاز الأمن العام في لبنان، اليوم السبت، مواطنًا روسيًا وزوجته، أثناء محاولتهما مغادرة البلاد في مطار العاصمة بيروت

اعتقل جهاز الأمن العام في لبنان، اليوم السبت، مواطنًا روسيًا وزوجته، أثناء محاولتهما مغادرة البلاد في مطار العاصمة بيروت الدولي، بشبهة التجسس لصالح إسرائيل. جاء هذا بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

JALAA MAREY / AFP لافتة تظهر منطقة عسكرية مغلقة في قرية الغجر ، والتي تقع على الحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا ، في 7 سبتمبر / أيلول 2022 بينما ترفع إسرائيل قيود الدخول إلى القرية.

وبحسب التقرير فإن المواطن الروسي اعترف بأنه تم تجنيده في المخابرات الإسرائيلية منذ وقت ليس ببعيد - وكجزء من أنشطته حصل على خرائط لمواقع وتجمعات ومنشآت منظمة حزب الله وأوعز إليه بالوصول إليها وتفتيشها وفحصها. حتى تصويرهم إذا أمكن. كما أفادت التقارير أن المواطن اعترف بأنه قام بزيارة الضواحي الجنوبية للبلاد، حيث عمل على جمع البيانات والتحقق منها مقابل المعلومات المتوفرة لدى مشغليه.

وأضاف التقرير، أن زوجة المشتبه به، والتي كما ذكرنا تم القبض عليها أيضا، اعترفت في التحقيق معها بأنها تعرف عمل زوجها وأنها ساعدته في وظيفته. وأضاف التقرير أن زوجة المشتبه به، والتي كما ذكرنا تم القبض عليها أيضا، اعترفت في التحقيق معها بأنها تعرف عمل زوجها وأنها ساعدته في وظيفته.

وأقر المتهم أيضا بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغليه. وفي التحقيق مع زوجته، أقرت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات اللبنانية أبلغت السفارة الروسية لدى بيروت بالأمر، لإطلاعها على طبيعة التوقيف، قبل أن تتم إحالة الموقوف مع محاضر التحقيق إلى القضاء العسكري للادعاء عليه.

بدورها، قالت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "نوفوستي" "إن السفارة في لبنان على علم بالوضع الحالي فيما يتعلق باحتجاز مواطنين روس في لبنان وتتخذ الخطوات اللازمة لتوضيح الظروف التفصيلية من الجانب اللبناني".

وأضافت السفارة أنها تتخذ، وفقا للتشريعات الدولية والمحلية، إجراءات للوصول القنصلي إلى المواطنين الروس المحتجزين.