تقرير لبناني: إسرائيل ترفض الالتزام بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات

إسرائيل رفضت طلب المسؤولين المصريين. وفي الوقت نفسه، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليته عن الهجوم الذي قُتل فيه إسرائيليان في حوارة

وبحسب تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، في الوقت الذي يواصل فيه الوسيط المصري جهوده لمنع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية ومنع إسرائيل من اغتيال أحد قادة التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة أو خارجه. لا يزال المصريون غير قادرين على الحصول على التزام إسرائيلي بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات.

وبحسب ما علمت «الأخبار» من مصادر فلسطينية، فإن الوسيط المصري يجري محادثات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً حركة حماس من جهة، ومع الحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، بهدف منع اندلاع أزمة صراع عسكري في المستقبل القريب.

وكشفت المصادر أن الوسيط المصري لم يحصل على تعهد من رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالوفاء بالالتزامات السابقة، وآخرها التي تم التعهد بها في مايو/أيار الماضي بعد عملية "الدرع والسهم"، بعدم عودة إسرائيل الى سياسة الاغتيالات.

كما كشف التقرير أن التنظيمات الفلسطينية حذرت من أن ردها على أي عملية اغتيال سيكون "غير مسبوق"، ونبهت إلى أن "محاولة خلق المعادلات عبر اغتيال قيادات أو عناصر المقاومة خارج الضفة الغربية قد تكون الشرارة التي تشعل فتيل حرب".

وبعد أن رفضت الاستجابة لطلب إسرائيل بوقف العمليات في الضفة الغربية، أكدت أن "هذه الإجراءات ستستمر وتتصاعد بشكل كبير بغض النظر عن التهديدات الإسرائيلية، وأن توقفها مرهون بإنهاء الاحتلال والاستيطان". وردت إسرائيل على ذلك برفض الحديث عن الاستيطان والوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.