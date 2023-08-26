انطلاق المظاهرات ضد "التعديلات القضائية" في إسرائيل للأسبوع الـ34

انطلقت الليلة (السبت)، للأسبوع الـ34 على التوالي، مظاهرات ضد الخطة القضائية حتجاجا على تعديلات مثيرة للجدل على النظام القضائي الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبرونه مناهضا للديمقراطية في نحو 150 موقعا في أنحاء البلاد. المظاهرة الكبرى انطلقت في تل أبيب من ساحة بيما باتجاه شارع كابلان، حيث المظاهرة الرئيسية.

كما شهدت العديد من المدن الإسرائيلية احتجاجات واسعة بما في ذلك بالقدس الغربية وحيفا، وأغلق المحتجون الشوارع الرابطة بين العديد من المدن.

في بداية كانون الثاني، خرجت مظاهرة مناهضة لخطة الاصلاح في تل أبيب، شارك فيها آلاف المواطنين وبعد شهر من المظاهرة الأولى خرجت مظاهرات في عدة مدن شارك فيها أكثر من 150 ألف متظاهر.

انضم إلى هذه التظاهرات عدد من كبار المسؤولين في صناعة التكنولوجيا العالية الإسرائيلية ، وبعد ذلك أعلن بعض مسؤولي التكنولوجيا الفائقة عزمهم على سحب أموال الشركة من البنوك في إسرائيل والدخول في إضراب احتجاجًا على الإصلاح.

استمرت التظاهرات الأسبوعية ضد الإصلاح بعد ذلك، وامتدت إلى مدن أخرى، وفي بداية فبراير، تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وحيفا والقدس وإيلات وبئر السبع وريشون لتسيون وغيرها من مظاهرات عنيفة لم تشهدها اسرائيل من قبل حيث شملت اغلاق شوارع رئيسية بالدولة.

ولاقت اسرائيل على اثر التشريعات القضائية نقدًا عالميًا اذ صرح وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين خلال لقائه مع نتنياهو أن العلاقات بين الدول تقوم على أساس الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية ونظام فصل السلطات.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد أيضا الإصلاح في اجتماعه مع نتنياهو، محذرا من هذا "التغيير الجوهريّ" على النظام القضائي والذي سيصنف إسرائيل بأنها "غير ديمقراطيّة".

كما دعت نقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية بدعوة موظفي السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى الإضراب، وعلى الفور أغلقت السفارة الإسرائيلية في أمريكا أبوابها وانضمت للإضراب العام للضغط الدولي على اسرائيل. كما دعت الأمم المتحدة لتعليق مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.

اليوم السبت، دعت نقابة المعلمين في إسرائيل الى عدم افتتاح السنة الدراسية وأعلنت إضرابًا مفتوحًا.