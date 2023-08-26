رئيس وزراء قطر: ليس لدينا حرب مع إسرائيل، نحن متمسكون بمبادرة السلام السعودية

محمد ال ثاني: "في نهاية المطاف، ليست لدينا حرب مع إسرائيل، ولكن هناك احتلال إسرائيلي للفلسطينيين"

أشار رئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، أمس (الجمعة)، إلى العلاقات بين بلاده وإسرائيل، وإلى إمكانية التطبيع بينها وبين السعودية. وقال: "في نهاية المطاف، ليست لدينا حرب مع إسرائيل، ولكن هناك احتلال إسرائيلي للفلسطينيين". آل ثاني، الذي تولى منصبه في مارس/آذار، قال ذلك في مؤتمر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في سنغافورة.

وشدد آل ثاني على التزام قطر بالعمل من أجل الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، واصفًا بلاده بأنها "دولة صغيرة في منطقة مضطربة". وبموافقة إسرائيل والأمم المتحدة، أصبحت قطر في السنوات الأخيرة لاعبًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا لمصادر قطرية، فإن الإمارة الصغيرة التي تعد واحدة من أغنى عشر دول في العالم خصص أكثر من ثلاثة مليارات دولار لمساعدة الفلسطينيين في العقد الماضي.

وإلى جانب محاولة قطر وضع نفسها كوسيط مهم في سلسلة من الصراعات في المنطقة، فقد قيمت إسرائيل منذ سنوات استعدادها لاستثمار ميزانيات ضخمة في الساحة الفلسطينية والحفاظ على علاقات ودية - حتى لو كانت سرية - مع الحكومة الفلسطينية. وصممت إسرائيل على تعزيز علاقاتها مع الحكومة الأمريكية أيضًا. وقد يؤثر التقارب المحتمل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل الآن أيضًا على موقف قطر.