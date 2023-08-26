نائب زعيم حماس: قرارات مجلس الوزراء في إسرائيل ستؤدي إلى حرب متعددة الجبهات

"سموتريتش يبحث عنها بنفسه، فهو يرى أن المستوطنين هم القلب النابض للاحتلال ولذلك يبحثون عن طريق لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية".

هدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح العاروري، أمس (الجمعة)، بأن قرارات المجلس السياسي الأمني في اسرائيل ​​ستؤدي إلى حرب متعددة الجبهات. وقال العاروري في حديث لقناة الميادين اللبنانية إن "سموتريتش يبحث عنها بنفسه، فهو يرى أن المستوطنين هم القلب النابض للاحتلال ولذلك يبحثون عن طريق لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية". وأضاف أن "الاسرائيليين الذين يريدون إجراء اغتيالات مستهدفة، يدركون جيدًا أنه ستكون هناك حرب متعددة الجبهات وعندما نصل إليها، ستخسر إسرائيل خسارة فادحة".

العاروري، الذي ادعى بالأمس في مقابلة مع قناة الأقصى أن الانقسام الاجتماعي في إسرائيل وغياب الدعم الدولي للحكومة الحالية يشكلان ميزة لحماس، قال: "ستكون هناك مواجهة قريبا، وسوف تتوسع وتصل إلى الحملة النهائية التي ستقرر الوضع". وبحسب قوله "نحن أمام معادلة جديدة تتغير كل يوم لصالح المقاومة الفلسطينية، كل تطرفهم وإرهابهم في الضفة الغربية لا يساعدهم، المقاومة مستمرة وتنمو باتجاه الضفة بأكملها".

في غضون ذلك، نشرت اليوم قناة التلغرام التابعة لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، صورة من مكان الهجوم في حوارة، حيث قُتل الأب والابن من أشدود، وبجانبها وكتب "نحن نواصل الجهاد، ولن نوقف الهجمات" - وهو نوع من تحمل مسؤولية الهجوم.

وفي الوقت نفسه، قال الناطق باسم المنظمة حازم قاسم في حديث لإذاعة الأقصى، إن "حماس مستمرة في تحدي العدو الذي يحاول تهديدنا باستمرار، وكل هذه التهديدات لن توقف طريق المقاومة".