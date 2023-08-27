اقترح الوزير شيكلي العمل بموجب "نموذج إشارة المرور" لتوزيع الميزانيات على السلطات اليهودية والعربية حسب مستوى التهديد والخوف من انتشار الفساد فيها

في محاولة منه لتحويل الميزانيات المجمدة لصالح السلطات العربية، اقترح وزير المساواة الاجتماعية (الليكود) عميحاي شيكلي في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، خطة أورد فيها الخطوط العريضة لتوزيع الميزانيات على السلطات، وفق النشر في واينت.

اقترح شيكلي العمل بموجب "نموذج إشارة المرور" لتوزيع الميزانيات على السلطات اليهودية والعربية حسب مستوى التهديد والخوف من انتشار الفساد فيها، برنامج تحمس له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأمر باعتماده.

لكن القرار في الوقت نفسه أثار ضجة في صفوف الاتئلاف الحكومي وتمت الدعوة للتراجع عن القرار بشأنها. ومن المتوقع الأحد مناقشة الخطة بمشاركة شيكلي ووزير المالية بتسلئيل سموترتش ومدير عام وزارة الداخلية رونين بيرتس، بهدف "تصويب" الخطة واستئناف تحويلات الميزانية إلى السلطات العربية.

وبحسب نموذج الإشارة الضوئية، سيُعلن عن سلطة محلية حمراء بحال استُلمت معلومات من الشرطة والشاباك حول انحياز تلك السلطة في المناقصات فضلا عن إشارات لفساد مؤسساتي، وبالتالي سيتم وقف تحويل الميزانيات حتى يتم إيجاد آلية لضمان عدم تدفق الأموال إلى العناصر الإجرامية أو الحركة الإسلامية. كما تتضمن الخطة تعيين محاسب أو تحويل الأموال إلى شركات خارجية كمقاولي تنفيذ وتحديد مجموعات لتنفيذ مشاريع مشتركة لعدة محليات.

وينص النموذج أيضًا على أنه سيتم تصنيف السلطة باللون الأصفر عند وجود شبهة فساد، وسيتم إجراء تحقيق قبل تحويل الأموال. السلطات الخضراء ستكون تلك التي لا يوجد فيها ما يشير إلى الفساد وسيتم تحويل الأموال إليها تلقائيا.

وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بالإجماع على الخطة الخمسية لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية، على خلفية معارضة سموتريش تحويل ما يقرب من 200 مليون شيكل مخصصة للتعليم العالي لصالح المقدسيين. وصوت سموتريش لصالح الخطة للأعوام 2024-2028، بعد التوصل إلى تسوية بشأن موازنات تعزيز التعليم العالي المقرونة بتشكيل لجنة للإشراف على تحويل الأموال.

يشار إلى أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، نظمت الأسبوع الماضي إضرابا انذاريًا ومظاهرة في القدس ضد قرار وزير المالية سموتريتش بتجميد الميزانيات. وأعرب حاييم بيبس، رئيس اتحاد السلطات المحلية في إسرائيل، عن وقوفه إلى حانب السلطات المحلية العربية في مطلبهم العادل استلام الميزانيات المقررة بقوله إن "الحكم المحلي يقف بشكل كامل مع السلطات المحلية العربية وسنضرب غدا بين الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحا كدليل على رص الصفوف لنيل المطالب المشتركة".