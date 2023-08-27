نتنياهو يتهدد القيادي الحمساوي: "ليس من قبيل الصدفة أنه مختبئ.. من يدعم الإرهاب سيدفع الثمن كاملا"

رئيس الوزراء مرر رسالة الأحد للقيادي الحمساوي الذي أعلن مسؤولية حماس عن العملية التي أودت بحياة اب إسرائيلي وابنه في حوارة: "ستدفع الثمن كاملا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء، الأحد ممررًا رسالة للقيادي الحمساوي الذي أعلن مسؤولية الحركة عن العملية التي أودت بحياة أب وابنه في حوارة قبل نحو أسبوعين: "ليس من قبيل الصدفة أنه مختبئ.. سيدفع الثمن كاملا".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح العاروري، قد قال أمس (الجمعة)، في مقابلة مع قناة الأقصى: "ستكون هناك مواجهة قريبا، وسوف تتوسع وتصل الى الحملة النهائية التي ستقرر الوضع مضيفا "نحن أمام معادلة جديدة..المقاومة مستمرة وتنمو باتجاه الضفة كلها".

ونشرت قناة تلغرام التابعة لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس صورة من مكان الهجوم في حوارة الذي شهد مقتل الأب وابنه من اشدود وكتب بجانبها "نحن نواصل الجهاد ولن نوقف الهجمات" وهو نوع من تحمل المسؤولية عن الهجوم.

Flash90 القبر الجديد لشاي نيغريكر وابنه أفيعاد نير، اللذين قُتلا في هجوم إطلاق النار المميت في حوارة يوم السبت، بعد جنازتهما في أشدود، إسرائيل.

يشار إلى أن مصادر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية اتهمت في أعقاب عملية حوارة ايران بمسؤولية معينة عما يجري في أراضي السلطة الفلسطينية، وذكرت المصادر لهيئة البث الرسمية "كان" أن طهران تتعاون مع حماس والجهاد الإسلامي بهدف تقويض الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.

علما ان نتنياهو نفسه أكد عقب العملية التي راحت ضحيتها إسرائيلية تقطن إحدى المستوطنات استُهدفت في سيارة بشارع 60 قرب الخليل، أن ايران لها دور فيما يجري في المنطقة وهي من تمول تلك العمليات ومنفذيها.