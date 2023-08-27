حادث غريب: العثور على شخص ميت ضمن مجموعة في منطقة عسكرية ملغومة قرب البحر الميت في إسرائيل

كان الرجل المتوفى جزءا من المجموعة المكونة من أربعة مواطنين أجانب وإسرائيليين اثنين، من المحتمل أنهم مهربون

أفادت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد عن وفاة شخص بالقرب من منطقة عسكرية ملغومة بالقرب من البحر الميت، كما تم العثور على خمسة آخرين في حالة إعياء جراء الجفاف الشديد، وفقا لمسعفي نجمة داود الحمراء.

وقال عيدن ميلمان، أحد كبار الأطباء في نجمة داود الحمراء، "وصلنا إلى المنطقة وانضممنا إلى قوات الإنقاذ، التي أسعفت في هذه المرحلة 5 مصابين جراء الإجهاد الحراري، وهم امرأة تبلغ من العمر حوالي 34 عامًا و4 رجال في الثلاثينيات من العمر. وكانوا في وعيهم الكامل وبعد العلاج الأولي في الميدان سيتم نقلهم لإجراء مزيد من الفحوصات في المستشفى.

r Yonatan Sindel/ Flash90 السياح بالقرب من البحر الميت

وكان الرجل المتوفى جزءا من المجموعة المكونة من أربعة مواطنين أجانب وإسرائيليين اثنين، من المحتمل أنهم مهربون. وتعتبر المنطقة طريقًا معروفًا لتهريب الأشخاص والمركبات. الحادث لايزال قيد التحقيق.

تم نشر مهمة إنقاذ مشتركة من قبل وحدة الإنقاذ التكتيكي الخاصة 669 التابعة للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، إلى جانب طائرة هليكوبتر. وفي البداية، تم إجلاء أربعة أشخاص من مكان الحادث. وأثناء عمليات البحث الإضافية، تم العثور على شخصين آخرين، أحدهما كان فاقدًا للوعي وأعلن وفاته. وترجح خدمات الطوارئ أن يكون الشخص قد توفي بسبب ضربة شمس.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، من المعروف أن الطريق الذي كانت تسلكه المجموعة يستخدمه المهربون، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال غير واضحة. وأمر قائد المنطقة الجنوبية المشرف أمير كوهين على الفور بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة بما في ذلك سبب تواجد المجموعة في هذه المنطقة العسكرية المغلقة والخطرة والتي تنتشر فيها الألغام الأرضية.