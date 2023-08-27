رئيس الحكومة الإسرائيلية: سنحارب الجريمة في المجتمع العربي وندرس استخدام الاعتقال الإداري

وتابع نتنياهو: "نعتقد أن جميع مواطني إسرائيل، يهودًا وعربًا، يستحقون العيش بأمان، وبالتأكيد ليس في ظل نظام التطرف الذي يعيش فيه العديد من مواطنينا العرب اليوم".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد أن السلطات تدرس إمكانية استخدام الاعتقالات الإدارية للتعامل مع آفة الإجرام داخل المجتمع العربي الإسرائيلي.

وفي الاجتماع الوزاري الأسبوعي لمجلس الوزراء، وصف نتنياهو صعود المنظمات الإجرامية بأنه "انقلاب": وقال "نحن مصممون على محاربة المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، هذه آفة اجتماعية".

وأضاف نتنياهو: "لقد تم القضاء على الجريمة المنظمة من قبل المنظمات الإجرامية داخل المجتمع اليهودي. لقد استغرق الأمر سنوات، لكننا قضينا على جزء كبير من منها، وهذا ما نعتزم القيام به في المجتمع العربي أيضا".

وتابع نتنياهو: "نعتقد أن جميع مواطني إسرائيل، يهودًا وعربًا، يستحقون العيش بأمان، وبالتأكيد ليس في ظل نظام التطرف الذي يعيش فيه العديد من مواطنينا العرب اليوم".

وحذر نتنياهو قائلاً: "سنتخذ إجراءات صارمة، بما في ذلك النظر في استخدام القيود والاعتقالات الإدارية لوقف عمليات القتل المروعة هذه".

الاعتقال الإداري هو اعتقال واحتجاز شخص دون تهمة أو محاكمة، لمدة غير معروفة وقابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.

ويلتقي رؤساء السلطات المحلية من المجتمع العربي، مساء اليوم، رئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك رونين بار، ورئيس الشرطة كوبي شبتاي.

ويأتي الاجتماع وسط تخوف السلطات من تدخل المنظمات الإجرامية في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ولم تتم دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير لحضور الاجتماع الذي سيعقد في مقر الشاباك في إسرائيل.