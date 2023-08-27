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حزب الله يستعرض طائرات مسيرة ومدرعات في "معرض بعلبك الجهادي"

i24NEWS

دقيقة 1
عناصر حزب الله
AFPعناصر حزب الله

يأتي المعرض بالتزامن مع احياء الحزب الذكرى الثانية لانتصاره على الجماعات الجهادية

افتتح في مدينة بعلبك شرقي لبنان السبت معرضا عسكريا لتنظيم حزب الله، عرض خلاله 70 آلية مدرعة، والتي قال حزب الله إنه جمعها خلال نشاطاته من حرب لبنان الثانية وحتى اليوم. اضافة لذلك أعلن حزب الله أن جزءا من هذه الأدوات المعروضة جمعت خلال نشاطات حزب الله في ساحات المعارك ضد داعش, وعرضت طائرات مسيرة وصواريخ اعتراضية جوية تابعة لحزب الله. 

Video poster

وتظهرالفيديوهات أدوات مختلفة من سيارات الجيب والمركبات البرمائية وحتى القوارب والشاحنات التي تحمل الصواريخ، بالاضافة الى الطائرات بدون طيار، لكن بطبيعة لا يمكن المعرفة ان كانت هذه الأدوات كانت بالماضي تابعة بالفعل للجيش الإسرائيلي. 

ويحيي حزب الله غدا الاثنين يوم "النصر الثاني" الذي يرمز الى الانتصار في المعارك التي خاضها التنظيم ضد داعش وباقي التنظيمات الجهادية، وسيلقي حسن نصر الله في نهاية اليوم كلمة له. 

https://twitter.com/i/web/status/1695506247309529368

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