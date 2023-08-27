الكشف عن محاولة تهريب عبوات ناسفة ايرانية "غير عادية" من الأردن الى داخل إسرائيل

العملية كشف عنها الشهر الماضي واعتبرت "عملية غير عادية" وبسبب ذلك تم إسناد التحقيق الى جهاز الشاباك

كشفت هيئة البث الرسمية "كان" الليلة أن عملية التهريب "غير العادية" من الأردن الى إسرائيل التي أحبطت الشهر الماضي، شملت عبوات ناسفة مصدرها ايران.

وبحسب النشر الليلة، فإن قوات من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود نجحت نهاية شهر تموز/يوليو الماضي بإحباط عملية تهريب أسلحة غير عادية على الحدود مع الأردن بالقرب من كيبوتس "اشدوت يعقوب" في غور الأردن. وعلى عكس عمليات تهريب أسلحة نارية وذخيرة سابقة، الحديث هنا يدور عن محاولة غير عادية، حيث يدور الحديث عن تهريب عبوات ناسفة بمتفجرات تحتوي على طاقة انفجار كبيرة والتي على ما يبدو مصدرها ايران.

ووفقا للتقديرات فإن هذه العبوات كان من المفترض أن تصل من الأردن الى مناطق في إسرائيل ومن هناك الى الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية حتى يتم استخدامها ضد المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي. وبسبب مميزات هذه العبوات الناسفة فإن التحقيق بعملية التهريب أسندت الى الشاباك، في التحقيق تتبع المسؤولون الأمنية مسار التهريب لفهم أن كانت هذه العبوات وصلت عن طريق تهريب حزب الله والجماعات المسلحة الشيعية من سوريا ولبنان، أو أن تهريبها جرى مباشرة من ايران عن طريق العراق. ويشار الى أن الشاباك كان كشف بوقت سابق أن مواطنين عرب مرتبطين في عالم الاجرام كانوا على علاقة مع حزب الله وحصلوا على عبوات ناسفة انتجت في ايران لاستخدام في أغراض إجرامية.

ويشار إلى أن كل من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت اتهما ايران بالمسؤولين عن موجة العنف والهجمات الحالية في الضفة الغربية، حيث جاءت تصريحاتها بعد العملية جنوب جبل الخليل والتي أدت الى مقتل إسرائيلية واصابة آخر بصورة خطيرة.