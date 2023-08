مطار حلب يخرج عن الخدمة جراء قصف صاروخي منسوب لإسرائيل

ذكرت تقارير سورية أن إسرائيل شنت ضربات صاروخية على قاعدة النيرب العسكرية الجوية في حلب صباح الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية: "نفذ العدو الإسرائيلي في فجر اليوم عند الساعة 4.30 فجراً، غارة جوية على مطار حلب من البحر الأبيض المتوسط. ونتيجة للهجوم، تم إخراج المطار عن الخدمة".

وتم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات على الأقل.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلاً عن مسؤول أمني سوري، أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صواريخ على عدة مواقع في المدينة - وتضرر أحد مدارج مطار حلب الدولي. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.