مطار حلب يخرج عن الخدمة جراء قصف صاروخي منسوب لإسرائيل

تم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات على الأقل، في أعقاب غارة جوية على مطار حلب من البحر الأبيض المتوسط، أخرجت المطار عن الخدمة

ذكرت تقارير سورية أن إسرائيل شنت ضربات صاروخية على قاعدة النيرب العسكرية الجوية في حلب صباح الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية: "نفذ العدو الإسرائيلي في فجر اليوم عند الساعة 4.30 فجراً، غارة جوية على مطار حلب من البحر الأبيض المتوسط. ونتيجة للهجوم، تم إخراج المطار عن الخدمة".

وتم الإبلاغ عن ثلاثة انفجارات على الأقل.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلاً عن مسؤول أمني سوري، أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صواريخ على عدة مواقع في المدينة - وتضرر أحد مدارج مطار حلب الدولي. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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وقالت وزارة الدفاع السورية "إن “عدواناً جوياً” إسرائيلياً أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

AFP يتم تفريغ حزم الإغاثة الإنسانية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لضحايا زلزال 6 فبراير من طائرة نقل من طراز إليوشن Il-76TD في مطار حلب الدولي في شمال سوريا في 14 فبراير 2023.

يوم الاثنين الماضي، زُعم أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهدافاً للميليشيات الإيرانية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، مع تقارير تفيد بمقتل عنصرين على الأقل وإصابة جندي واحد.

وكان العنصران القتيلان يعملان مع الميليشيات الإيرانية، لكن لم يتم الكشف عن جنسيتهما، خلال شحنة أسلحة وأنظمة دفاع جوي لحزب الله، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتضرب الهجمات الإسرائيلية المزعومة بانتظام أهدافا في سوريا، عادة في ساعات الليل أو الفجر. ومع ذلك، لا تؤكد السلطات الإسرائيلية إلا نادرا علاقتها بهذه الضربات.