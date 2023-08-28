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الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه فلسطينيين ألقوا المتفجرات على موقع عسكري

i24NEWS

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دخان من قنابل الغاز المسيل للدموع يتصاعد في قرية يعبد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية، 12 مايو 2020.
JAAFAR ASHTIYEH / AFPدخان من قنابل الغاز المسيل للدموع يتصاعد في قرية يعبد بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية، 12 مايو 2020.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن موقعا عسكريا إسرائيليا بالقرب من بلدة يعبد بالضفة الغربية تعرض لهجوم بالمتفجرات يوم الاثنين

أعلن الجيش الإسرائيلي أن موقعا عسكريا إسرائيليا بالقرب من بلدة يعبد بالضفة الغربية تعرض لهجوم بالمتفجرات يوم الاثنين.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المهاجمين الفلسطينيين واعتقلت عددا من المشتبه بهم الذين أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في عملية نشطة بالقرب من يعبد في لواء مناشيه أطلقوا النار على الإرهابيين الذين ألقوا متفجرات من مركبة باتجاه موقع عسكري قريب".

وأضاف البيان أن "المقاتلين ألقوا القبض على عدد من الإرهابيين الذين أصيبوا جراء إطلاق النار وصادروا السيارة التي كانوا يستقلونها، وباشرت القوات بعمليات تفتيش ومطاردة".

يتبع...

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