أعلن الجيش الإسرائيلي أن موقعا عسكريا إسرائيليا بالقرب من بلدة يعبد بالضفة الغربية تعرض لهجوم بالمتفجرات يوم الاثنين

أعلن الجيش الإسرائيلي أن موقعا عسكريا إسرائيليا بالقرب من بلدة يعبد بالضفة الغربية تعرض لهجوم بالمتفجرات يوم الاثنين.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المهاجمين الفلسطينيين واعتقلت عددا من المشتبه بهم الذين أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في عملية نشطة بالقرب من يعبد في لواء مناشيه أطلقوا النار على الإرهابيين الذين ألقوا متفجرات من مركبة باتجاه موقع عسكري قريب".

وأضاف البيان أن "المقاتلين ألقوا القبض على عدد من الإرهابيين الذين أصيبوا جراء إطلاق النار وصادروا السيارة التي كانوا يستقلونها، وباشرت القوات بعمليات تفتيش ومطاردة".

يتبع...