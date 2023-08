مباحثات سعودية فلسطينية في عمّان تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين

بحث السفير السعودي غير المقيم لدى السلطة الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، أمس الأحد، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، التعاون بين السعودية والسلطة الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أنه التقى سفير السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية السفير المعين غير المقيم لدى السلطة الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة في عمّان، الأحد".