بحسب المعلومات التي وردت للصحيفة، يبدو أن النصيحة المقدمة لقيادة حماس هي ضرورة أن يغادر العاروري لبنان

ذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أنه من المترقب وصول بعثة استخباراتية من دولة عربية إلى بيروت خلال ساعات، تحمل رسائل بهدف منع التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن المرجح أن تكون الزيارة قد جاءت على خلفية التهديدات بتصفية نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري، المقيم في لبنان. وسيحذر الوفد من تداعيات التصعيد، وتأثيرها على لبنان الغارق في أزمات متداخلة، وسط تأكيد الوفد على أن أي أزمة أخرى ستؤدي إلى مزيد من تدهور الوضع.

وبحسب المعلومات التي وردت للصحيفة، يبدو أن النصيحة المقدمة لمقر حماس هي ضرورة أن يغادر العاروري لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجه تهديدا صريحا للعاروري خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس الأحد في أعقاب تصريح المسؤول الحمساوي حول إعلان مسؤولية الحركة عن العملية التي أودت بحياة أب وابنه في حوارة قبل نحو أسبوعين. وقال نتنياهو محذرا: "ليس من قبيل الصدفة أنه مختبئ.. سيدفع الثمن كاملا".

وأضاف نتنياهو "حماس وسائر الفروع الأخرى في إيران تدرك جيدا أننا سمحارب بكل الوسائل محاولاتهم لصنع الإرهاب ضدنا- في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وفي غزة وفي أي مكان آخر. كل من يحاول إيذاءنا ومن يمول وينظم ويرسل الإرهاب ضد إسرائيل سيدفع الثمن كاملا".

وحذرت العديد من المنظمات الفلسطينية من تصعيد خطير، على إثر تفويض نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بـ "ضرب الإرهابيين ومؤيديهم"، وهو القرار الذي فسره البعض على انه عودة إلى الاغتيالات المستهدفة. وقد يكون العاروري في مرمى النيران حتى وإن أقام في لبنان حيث يحرك خيوط الأنشطة القاتلة التي تقوم بها جماعته في الضفة الغربية وفق تقديرات إسرائيلية.

وظهر العاروري أمس الأحد وهو يلبس البزة العسكرية ويقبض على البندقية في رسالة واضحة لإسرائيل أنه لا يخشى الموت في حين حذر القيادي في حماس إسماعيل رضوان نتنياهو من "ارتكاب أي حماقة باستهداف العاروري أو أي من قادة المقاومة".