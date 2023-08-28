الوزير كوهين في مرمى الانتقادات لأسلوب تعامله مع لقاء وزيرة خارجية ليبيا

كتب وزير الخارجية السابق لابيد على منصة X: "إنه صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان من أجل عنوان رئيسي (في الصحف)".

تعرض وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يوم الاثنين لانتقادات حادة بسبب تعامله مع لقاء أجراه الأسبوع الماضي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، والذي أثار احتجاجات في ليبيا وأدى إلى إيقاف عملها.

وبحسب طرابلس، فإن اللقاء في إيطاليا، والذي أشاد به كوهين باعتباره “الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا”، كان غير رسمي ولم يعكس موقف الحكومة. ومع ذلك، قال مسؤولون دبلوماسيون إسرائيليون يوم الاثنين إن القيادة الليبية كانت على علم بأنه سيتم الإعلان عن الاجتماع، بحسب ما نقلته قناة “كان”.

في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة على العلاقات الحساسة بين إسرائيل والدول التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية، إن هذه الاتصالات عادة ما تكون سرية، مضيفة أن هناك تخوفًا على حياة وزيرة الخارجية الليبية الذي تردد أنها فرت الى تركيا. وبحسب الموقع الإخباري الإسرائيلي ماكو، أدان مسؤولون حكوميون كبار أيضًا قرار الوزير نشر معلومات حول الاجتماع قائلين إن كوهين تسبب في أضرار سياسية جسيمة لإسرائيل، الأمر الذي "سيمنع القادة في العالم العربي من الاقتراب منا".

وشدد المسؤولون أيضًا على "الأضرار الشخصية الجسيمة التي ألحقها بالوزيرة الليبية لترويج نشاطاته في إطار العلاقات العامة". وعقب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي يائير لابيد في هذا السياق بنفس روح تلك الانتقادات.

“إن الحادث الذي وقع مع وزيرة الخارجية الليبية هو عمل غير احترافي وغير مسؤول وفشل تقديري خطير. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان من أجل عنوان رئيسي (في الصحف)".

كما تعرض وزير الأمن السابق بيني غانتس للقضية ذاتها مبينا استياءه من تصرف كوهين غير المسؤول تجاه “مسألة حساسة وخطيرة”.

"عندما تفعل كل شيء من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير إلى الأمام، فهذا ما يحدث في العلاقات الخارجية أو الأمن أو الاقتصاد أو التعليم. حكومة نتنياهو حكومة مهملة وفاشلة ويجب أن تنتهي أيامها”.

وبينما تتصدر الاحتجاجات المحتدمة في ليبيا بسبب اللقاء عناوين وسائل الإعلام العالمية، حتى أن مصادر داخل وزارة الخارجية تنتقد كوهين، قائلة إن الدول التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع الدولة اليهودية ستكون أكثر حذرا حيال إجراء محادثات إذا "لم تعرف إسرائيل كيف تبقي الأمر سرًا."