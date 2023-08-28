مخاوف إسرائيلية من "تحول سيارات الجيب المدرعة إلى فخاخ موت أمام المتفجرات الإيرانية"

تفجير عبوات ناسفة من هذا النوع بكميات كبيرة يمكن أن يشكل تهديدا ملموسا للقوات التي تنشط كل ليلة في الضفة الغربية وقد تصبح سيارات الجيب المضادة للرصاص "فخاخ موت"

أبدى مسؤولون عسكريون في إسرائيل مخاوفهم من أن تصبح مدرعات الجيب التابعة للجيش الإسرائيلي "مصيدة موت" بالنسبة للجنود الإسرائيليين بحال ثبتت عدم قدرتها على التعامل مع التهديدات الإيرانية، وفق النشر في موقع واللا الإثنين.

وتتعاظم المخاوف مع الإعلان عن إحباط عملية تهريب عبوات ناسفة شديدة الانفجار من إيران عبر الأردن إلى الضفة الغربية، فضلا عن التحول في أساليب القتال فلسطينيا وهو ما تكشف خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين مؤخرا.

ويشير الخبراء إلى أن القوات الإسرائيلية تواجه تهديدا حقيقيا لدى دخولها أراضي الضفة الغربية للقيام بعمليات أمنية كل ليلة في قلب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. ووفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي، فإن الإيرانيين يعملون على تهريب عبوات ناسفة تزيد قوتها وقدرتها على القتل بمستويات عدة مقارنة بتلك التي يتم إنتاجها في الضفة وفي المختبرات.

وتشكل نقطة الانعطاف لبروز هذا القلق وفقا لمسؤولين في القيادة المركزية، تلك الليلة التي تعرض فيها جيب إسرائيلي لعبوة ناسفة محلية الصنع على أطراف مخيم جنين للاجئين، انفجرت من أحد المساجد باستخدام كابل، باتجاه قوة من القوات الأمنية تتقدم سيارة جيب مضادة للرصاص. وأصيب ستة مقاتلين، أحدهم بين المتوسطة والخطيرة.

ولدى التوقف عند عملية "بيت وحديقة" التي شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للتعامل مع العمليات المتزايدة التي تنطلق منه، توجب على الجيش وفق الخطة تدمير أكثر من 1.5 كيلومتر من الطرق والشوارع، وتوجب عليه في الوقت نفسه اتخاذ كافة أساليب الحيطة والحذر خشية أن تنفجر هنا أو هناك عبوات ناسفة. وكان المسلحون الفلسطينيون في مخيم جنين للاجئين قد وضعوا عبوات ناسفة شديدة الانفجار تحت المحاور.

وفي عملية مستهدفة أخرى أجريت بعد ذلك في مخيم نور شمس للاجئين، دمرت قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي ما يزيد عن 120 مترًا من الطريق التي تم وضع عبوات ناسفة قوية تحتها.

ووفق تقديرات الخبراء العسكريين خلقت التهديدات الجديدة، فجوة في الحماية داخل الجيبات المدرعة أمام قوة المتفجرات. ويشير التقرير إلى أن "تفجير عبوات ناسفة من هذا النوع بكميات كبيرة يمكن أن يشكل تهديدا ملموسا للقوات التي تنشط كل ليلة في الضفة الغربية. وقد تصبح سيارات الجيب المضادة للرصاص "فخاخ موت" للمقاتلين.