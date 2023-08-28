وبموجب القرارات المتخذة، سيتم وضع إطار تشريعي لتعزيز صلاحيات القمع الجزائي والاقتصادي ضد التنظيمات الإجرامية في المجتمع العربي.

بعد اجتماع ماراثوني استمر حتى بعد منتصف الليل، وافقت السلطات الإسرائيلية على حزمة من الإجراءات لمكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي الإسرائيلي.

وضم اللقاء وزير المالية بتسالئيل سموتريش، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك رونين بار، ورئيس الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، وممثلين عن السلطات المحلية العربية.

وبموجب القرارات المتخذة، سيتم وضع إطار تشريعي لتعزيز صلاحيات القمع الجزائي والاقتصادي ضد التنظيمات الإجرامية في المجتمع العربي.

وهذا يتماشى مع توجيهات رئيس الوزراء الصادرة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء صباح الأحد. حيث تعهدت وزارة المالية بتخصيص 200 مليون شاقل (49 مليون دولار) على الفور للتكنولوجيا لمساعدة الشرطة الإسرائيلية على مكافحة الجريمة بشكل أفضل وتحسين السلامة الشخصية في المجتمع العربي.

Yonatan Sindel/Flash90 وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

واتفق المشاركون في الاجتماع أيضًا على توجيه جميع الأموال من خلال آليات مراقبة ومراقبة صارمة.

وستضمن هذه الإجراءات أن تعود الميزانيات بالنفع على المواطنين العرب في إسرائيل، وليس على المنظمات الإجرامية. وسيتم تطوير آليات الرقابة هذه والموافقة عليها من قبل الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين.

وبمجرد الموافقة على آليات الرقابة هذه، ستقوم وزارة المالية بصرف موازنة 2023 لوزارة الداخلية.

وفي المقابل، يتعهد وزير الداخلية موشيه أربيل بتخصيص هذه الأموال للسلطات المحلية وفق البروتوكولات الجديدة الموضوعة.

من جانبه، أكد رونين بار، رئيس الشاباك، أن وكالته ستبذل كل ما في وسعها لمنع تورط المنظمات الإجرامية في الانتخابات البلدية المقبلة.