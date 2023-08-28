سموتريتش ينتقد "نفاق" الولايات المتحدة بشأن الانتقادات حول تصريحات بن غفير

قال وزير المالية وزعيم الحزب الصهيونية الدينية: "لا يوجد بلد أكثر أخلاقية من إسرائيل، ولا يوجد جيش أكثر أخلاقية من جيش الدفاع الإسرائيلي".

رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، على الانتقادات الموجهة من الولايات المتحدة، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، فيما يتعلق بالتصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

وقال وزير المالية وزعيم الحزب الصهيونية الدينية: "لا يوجد بلد أكثر أخلاقية من إسرائيل، ولا يوجد جيش أكثر أخلاقية من جيش الدفاع الإسرائيلي".

جاءت مقابلة سموتريتش في أعقاب جدل دولي أثاره بن غفير قائلا إن حق الشعب اليهودي "في العيش وعدم التعرض للقتل في هجمات إرهابية" في الضفة الغربية أكثر أهمية من حرية الحركة دون قيود أمنية للفلسطينيين. وأعرب وزير المالية عن دعمه قائلا "أي شخص في العالم ينتقدنا هو منافق".

Flash90 إيتامار بن غفير (يسار)، رئيس حزب القوة اليهودية السياسي ورئيس الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش (يمين) في فعالية انتخابية في سديروت، إسرائيل.

وأضاف سموتريش: “لا يوجد شعب أدار النضال من أجل البقاء ضد الإرهاب القاتل لعقود من الزمن بشكل أكثر نظافة وحذرًا من الشعب اليهودي”.

أنا لا أتحدث حتى عن الأميركيين والطريقة التي تصرفوا بها في أفغانستان والعراق. لن يعطونا دروسًا في حقوق الإنسان، لا للجيش الإسرائيلي ولا لنا كهيئة حكومية. وأكد الوزير الإسرائيلي أن هذا نفاق في أسوأ صوره.

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وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أدان في وقت سابق تصريحات بن غفير، ووصفها بأنها "خطاب عنصري".

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وصرح المسؤول الأمريكي."مثل هذه الرسائل ضارة بشكل خاص عندما يتم تضخيمها من قبل أشخاص في مناصب قيادية ولا تتسق مع تعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع. لقد كان الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن واضحين في أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دافع عن تصريحات بن غفير وعلق بدوره على التعليق المثير للجدل قائلاً: "إن إسرائيل تسمح بأقصى قدر من حرية الحركة في يهودا والسامرة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع نتنياهو: "للأسف، يستغل الإرهابيون الفلسطينيون حرية الحركة هذه لقتل النساء والأطفال والعائلات الإسرائيلية من خلال نصب كمائن لهم في نقاط معينة على طرق مختلفة".

واختتم كلامه قائلاً: "من أجل منع جرائم القتل الشنيعة هذه، نفذت قوات الأمن الإسرائيلية إجراءات أمنية خاصة في هذه المناطق. وهذا ما قصده بن غفير عندما قال إن الحق في الحياة يسبق حرية التنقل".