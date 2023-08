سموتريتش ينتقد "نفاق" الولايات المتحدة بشأن الانتقادات حول تصريحات بن غفير

رد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، على الانتقادات الموجهة من الولايات المتحدة، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، فيما يتعلق بالتصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

وقال وزير المالية وزعيم الحزب الصهيونية الدينية: "لا يوجد بلد أكثر أخلاقية من إسرائيل، ولا يوجد جيش أكثر أخلاقية من جيش الدفاع الإسرائيلي".

جاءت مقابلة سموتريتش في أعقاب جدل دولي أثاره بن غفير قائلا إن حق الشعب اليهودي "في العيش وعدم التعرض للقتل في هجمات إرهابية" في الضفة الغربية أكثر أهمية من حرية الحركة دون قيود أمنية للفلسطينيين. وأعرب وزير المالية عن دعمه قائلا "أي شخص في العالم ينتقدنا هو منافق".

وأضاف سموتريش: “لا يوجد شعب أدار النضال من أجل البقاء ضد الإرهاب القاتل لعقود من الزمن بشكل أكثر نظافة وحذرًا من الشعب اليهودي”.

أنا لا أتحدث حتى عن الأميركيين والطريقة التي تصرفوا بها في أفغانستان والعراق. لن يعطونا دروسًا في حقوق الإنسان، لا للجيش الإسرائيلي ولا لنا كهيئة حكومية. وأكد الوزير الإسرائيلي أن هذا نفاق في أسوأ صوره.