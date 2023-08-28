إسرائيل: نتنياهو يلتقي برلمانيين سويديين في القدس

شكرنتنياهو الوفد السويدي على دعمهم لنقل سفارة بلادهم إلى القدس وعلى نضالهم ضد معاداة السامية، كما ناقشوا تعزيز التعاون بين البلدين

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع وفد من البرلمانيين السويديين في مكتبه بالقدس، وشكرهم على دعمهم لنقل سفارة بلادهم إلى القدس وعلى نضالهم ضد معاداة السامية، كما ناقشوا تعزيز التعاون بين إسرائيل والسويد في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات وغيرها، وشدد نتنياهو على إمكانية التعاون بين البلدين.

وقال نتنياهو"أود أن أشكركم على دعمكم القوي والمستمر لدولة إسرائيل، ويسعدني أن أرى أن هناك تغييرا في السياسة السويدية" وتابع "هذا شيء كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل، ليس فقط لصالح العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا لصالح السويد وحدها، يمكن للشراكة بين بلدينا أن تؤتي ثمارها في العديد من المجالات. أعتقد أن هذه بداية مهمة".

حضر اللقاء أيضا مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، والمستشار السياسي لرئيس الوزراء يوسي فوكس، ومسؤولون إسرائيليون كبار آخرون.