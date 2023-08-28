السلطات العراقية تنفذ عقوبة الإعدام شنقا بثلاثة مدانين في اعتداء جهادي

كانت منظمة العفو الدولية، قد أعلنت في تقريرها الصادر في 24 مايو/أيار المنصرم، عن انخفاض عمليات الإعدام المسجلة في العراق بأكثر من النصف،

أعلنمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان، اليوم الإثنين، أن "السلطات العراقية نفذت عقوبة الاعدام شنقا بثلاثة اشخاص سبق أن دينوا بضلوعهم في اعتداء خلف 323 قتيلا في بغداد في تموز/يوليو 2016 وتبناه تنظيم ’داعش’"وقال المصدر إنه اثناء استقباله "عوائل شهداء فاجعة الكرادة"، في اشارة الى "الحي الذي استهدفه الهجوم الانتحاري بحافلة مفخخة"

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أعلنت في تقريرها الصادر في 24 مايو/أيار المنصرم، عن انخفاض عمليات الإعدام المسجلة في العراق بأكثر من النصف، ورجحت ارتباط ذلك بتباطؤ الموافقات التنفيذية على أحكام الإعدام بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد.

سجل العراق انخفاض تنفيذ الإعدامات خلال عام 2021 رغم اكتظاظ سجونه بأكثر من 8 آلاف محكوم بالإعدام، إذ حلت بغداد في المرتبة الخامسة عربيا وفق تقرير منظمة العفو الدولية.