الرئيس التركي يتوجه "قريبا" إلى موسكو للقاء نظيره الروسي لبحث إحياء اتفاقية الحبوب

"اتخذ رئيسنا إجراء محادثات لاحياء الاتفاق لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية. سيزور (إردوغان) سوتشي قريبا، يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة"

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جيليك، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيتوجه "قريبا" الى موسكا ليبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إحياء الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية، وقال جيليك "اتخذ رئيسنا مبادرة (إجراء محادثات لاحياء الاتفاق) لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية. سيزور (إردوغان) سوتشي قريبا. نعتقد أن تطورات جديدة يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة".

ولم تعلن السلطات التركية او الروسية حتى الآن أي موعد محدد لهذه الزيارة، غير أن وكالة "بلومبرغ" للأنباء أشارت الى أن لقاء الرئيسين قد يعقد في الثامن من أيلول/سبتمبر الوشيك

وفي السياق قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الطرفين يقومان بالإعداد للقاء بشكل مكثّف"، من دون أن يذكر موعدا أو مكانا محتملا لعقده.

وكان إردوغان قد أعلن في تموز/يوليو المنصرم أن بوتين سيزور تركيا في آب/أغسطس الجاري، الا أن الكرملين لم يؤكد ذلك.

ويعود اللقاء الأخير بين الرئيسين الى تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واستضافته العاصمة الكازاخية آستانا. كما أجرى الزعيمان لقاء عبر الفيديو في نيسان/أبريل تخلله تدشين محطة للطاقة النووية في تركيا أنشئت بتمويل روسي، قبيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكانت تركيا والأمم المتحدة قد توسطتا بين روسيا وأوكرانيا لإبرام اتفاق في صيف العام 2022، أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرات آمنة في البحر الأسود، سعيا لتفادي ارتفاعات إضافية في أسعار المواد الغذائية عالميا وتفادي نقص التموين في إفريقيا ومناطق أخرى من العالم جراء النزاع، غير أن موسكو انسحبت من الاتفاق المذكور نهاية تموز/يوليو. ومذاك، تتوعد روسيا بمهاجمة أي سفينة تبحر من اوكرانيا في البحر الاسود، وتسعى تركيا لإحياء الاتفاق أملا باستخدامه رافعة لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا واوكرانيا.