ما هو الهدف الاستراتيجي من وراء ارتفاع عدد الهجمات المنسوبة لإسرائيل بسوريا مؤخرا؟

الهجوم الاخير الليلة استهدف مطار حلب وتسبب بأضرار بالغة للمطار ادى الى خروج المطار من الخدمة

ذكر موقع "معاريف" الإسرائيلي أن الهجوم الجوي المنسوب لإسرائيل الليلة الماضية في حلب كان هجوما كبيرا مقارنة بالهجمات الأخرى المنسوبة لإسرائيل بحسب تقديرات إسرائيلية. اضافة الى استغلال الفرصة العملياتية عند دخول الاستخبارات المطلوب واكتمال الظروف التشغيلية للهجوم،لم يكن من الممكن تجنبه لأنه في سلسلة الهجمات الأخيرة أيضا توجد رسالة الى ايران بأنه رغم تأثير الأزمة الداخلية في إسرائيل وإسقاطاتها على الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية على وجه الخصوص، "يوصي" كبار القادة في إسرائيل بأن ايران ستفسر صورة الوضع بمضاعفة حرية نشاطها في سوريا من خلال تقدير خاطئ بأن سلاح الجو الإسرائيلي يمكنه أن يقلل من نشاطاته الجوية.

من ناحية العملية فإن بعدد الهجمات المنسوبة لإسرئيل في سوريا الشهر الأخير، يوجد اتجاه تصاعدي معين في عدد الهجمات وتأثير الأضرار التي ألحقتها بعدد المشاريع الهامة لايران وحزب الله في سوريا، الهجوم وقع الاثنين صباحا، في حين ظهرت التقارير الساعة السادسة. وذكرت سانا أن الهجوم تسبب بأضرار بالغة لمطار حلب، وذلك بعد تضرر مسار الطيران نتيجة للهجوم.

وذكر التقرير أنه في قلب المعركة التي تديرها إسرائيل ضد المحور الايراني في المنطقة بقيادة الحرس وحزب الله الهدف الاستراتيجي الأول لاسرئيل هذه الفترة موجه لالحاق الضرر بعمليات تعاظم قوة حزب الله التي لا تتوقف بكل ما يتعلق بالأنظمة الدفاعية الجوية، حيث تقدم حزب الله بالسنوات اللأخرة بهذا السياق من ناحية القدرات ومدى جاهزيته للتشغيل الفوري ايضا خلال الأيام العادية بغرض الحاق الضرر بحرية نشاط المقالات الإسرائيلية والمساس بجمع المعلومات الاستخباراتية الى جانب بناء قدرة متطورة في لبنان وسوريا لمواجهة مقاتلات سلاح الجو وقت الحرب.

في قلب الحملة التي تشنها إسرائيل ضد المحور الإيراني في المنطقة بقيادة الحرس الثوري وحزب الله، فإن الهدف الاستراتيجي الأول لإسرائيل في هذه الفترة هو الإضرار بعمليات تعزيز حزب الله المتواصلة فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي، عندما تكون في وفي السنوات الأخيرة، أحرز حزب الله تقدماً كبيراً جداً في هذا الصدد في فحص القدرات ومدى جاهزيتها للتفعيل الفوري أيضاً خلال الأيام الروتينية، لغرض المساس بحرية عمل طائرات سلاح الجو والإضرار بجمع المعلومات الاستخبارية إلى جانب المبنى. قدرات متقدمة في لبنان وسوريا للتعامل مع طائرات سلاح الجو وقت الحرب.

ونظرا لخطورة الوضع كما يفهمه اليوم سلاح الجو الإسرائيلي فإن هذه القضية بأعلى سلم أولوياته في سوريا وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط، وأيضا فيما يتعلق بمحاولة تدمير مشروع الصواريخ الدقيقة لايران وحزب الله.