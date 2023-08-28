حسن نصرالله: لا يمكن السكوت عن الاغتيالات التي ترتكب على الأراضي اللبنانية

نصر الله"إن أي اغتيال إسرائيلي على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا او فلسطينيًا او سوريًا أو ايرانيًا او غيرهم سيكون له رد الفعل القوي لا يمكن السكوت عنه"

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء الاثنين، "إن أي اغتيال إسرائيلي على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا او فلسطينيًا او سوريًا أو ايرانيًا او غيرهم بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تحمله، لن نسمح بالعودة إلى عمليات التصفية المستهدفة أو بتغيير قواعد الاشتباك القائمة"

وكان نصر الله يشير إلى التهديدات التي تخيم على صالح العاروري، الرجل الثاني في حركة حماس، ونصحه بمغادرة لبنان.

ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن "صالح العاروري يعلم جيدا سبب اختباءه هو وأصدقاؤه". وحذر من أن “كل من يحاول إيذاءنا ويمول وينظم وينشر الإرهاب ضد إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً" وأضاف: "حماس وسائر الفروع الأخرى في إيران تدرك جيدًا أننا سنحارب بكل الوسائل محاولاتهم لصنع الإرهاب ضدنا - في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وفي غزة وفي أي مكان آخر. كل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول، وينظم، ويرسل الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا”.

ATTA KENARE / AFP شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاء من نظام الدفاع الجوي الصاروخي S-300 خلال عرض عسكري بمناسبة عيد الجيش الإيراني.

وأضاف نتنياهو: "إننا نواجه موجة من الإرهاب من الداخل والخارج". "هذه ليست أياما سهلة، إنها أيام مليئة بالتحديات. يجب أن نوحد قوانا ضد الإرهاب، وضد الجريمة في المجتمع العربي، وضد التهديدات الداخلية والخارجية التي نظمتها إيران إلى حد كبير من خلال نقائلها. سنقف معا وسنهزمهم".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، قد قال، الجمعة المنصرمة، في مقابلة مع قناة الأقصى: "ستكون هناك مواجهة قريبا، وسوف تتوسع وتصل الى الحملة النهائية التي ستقرر الوضع مضيفا "نحن أمام معادلة جديدة..المقاومة مستمرة وتنمو باتجاه الضفة كلها".