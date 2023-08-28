هبوط طائرة اضطراريا في جدة بالسعودية قادمة من سيشل إلى تل أبيب

يعرف مطار جدة بأنه مطار بديل في مسار الطيران الى إسرائيل، وهو مصادق عليه للهبوط في حالات الطوارئ للرحلات من إسرائيل أو إليه للرحلات التي تمر من مجال جدة الجوي.

اضطرت طائرة كانت بطريقها الى تل أبيب قادم من جزر سيشل للهبوط اضطراريا في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية جراء مشكلة تقنية في الطائرة، في ما تتم معالجة الموضوع من قبل قسم الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية بالتعاون مع الأطراف المعنية..

جاء هذا بحسب ما أعلنته شركة طيران "سيشل"، ويعرف مطار جدة بأنه مطار بديل في مسار الطيران الى إسرائيل، وهو مصادق عليه للهبوط في حالات الطوارئ للرحلات من إسرائيل أو إليه للرحلات التي تمر من مجال جدة الجوي.

ونفذ الهبوط بعد أربع ساعات من انطلاق الرحلة وقبل ساعة ونصف من موعد الهبوط المحدد لاسرائيل.