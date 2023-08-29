حزب الله يحذّر من تجديد تفويض الأمم المتحدة لقوة حفظ السلام في لبنان

في العام الماضي تم تمديد التفويض مع تعديل طفيف انتقده نصر الله حينها ووصفه بأنه "انتهاك للسيادة اللبنانية". وكرر معارضته للتفويض مرة أخرى في خطاب متلفز

تحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مساء الاثنين ضد تجديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود الجنوبية للبلاد مع إسرائيل.

وينتهي تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوم الخميس. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن تمديده يوم الأربعاء.

وفي العام الماضي تم تمديد التفويض مع تعديل طفيف انتقده نصر الله حينها ووصفه بأنه "انتهاك للسيادة اللبنانية". وكرر معارضته للتفويض مرة أخرى في خطاب متلفز يوم الاثنين.

وقال نصر الله متسائلا: "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأراضي اللبنانية من دون إذن الحكومة والجيش اللبناني ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة من كل ذلك؟".

كما اعترضت الحكومة اللبنانية على عدم الإشارة بوضوح في قرار الأمم المتحدة إلى إجراء هذا التنسيق. وبموجب التفويض المعدل، يُسمح لقوة حفظ السلام "بإجراء عملياتها بشكل مستقل".

وفي الخطاب نفسه حذر نصر الله إسرائيل من أي محاولات محتملة لاغتيالات مستهدفة تنفذ على الأراضي اللبنانية. وقد غذت هذه التصريحات التقارير الأخيرة عن تفكير إسرائيل في العودة إلى مثل هذه التكتيكات.